傳中科院將造新發動機裝備無人戰機 航空所指出其挑戰

圖左為中科院鯤鵬引擎。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／台中報導〕近期傳出中科院將改良現有發動機引擎，開發出新的發動機，再透過國外技轉等合作，打造出國造的無人戰機。自由時報軍武頻道近期探訪中科院航空所能量展示館，航空所指出，新一代發動機的關鍵技術主要集中在核心引擎與燃燒段設計、關鍵材料取得，以及精密製造能力。由於台灣精密製造工藝、特殊製程與尖端材料受限，特別是高壓高溫熱段技術由歐美掌握，發動機製造工藝因此相當艱鉅。

航空所指出，在發展小型發動機方面，台灣利用過去與美國合作時取得的實驗設備，自行設計出鯤鵬小型渦輪扇發動機。該引擎具有低油耗、體積小等特性，同尺寸下可使巡弋飛彈具備更遠航程。

圖為中科院鯤鵬小型渦輪扇引擎。（記者吳哲宇攝）

航空所表示，鯤鵬引擎的高壓軸轉速逾6萬轉、低壓軸超過3萬轉，需要多級且高速轉動的葉片持續壓縮空氣進入燃燒室，其高速轉動所產生的震動與溫度是相當高的挑戰，對於製造工藝要求極高。

因此，鯤鵬引擎未來若要提升至更大馬力，裝備至飛彈或無人機上，就注定要把它體積擴大。而即便主體結構都類似，擴大體積也需要很多技術積累。關鍵出在扇葉的轉速，即便擴大體積，同樣的轉速下，扇葉邊緣的離心力也會指數級增大，渦扇葉片振動更加劇烈，結構設計需要更為精細。另外加上發動機的使用壽命要求，金屬扇葉就還需要增加細小的通氣孔道進行散熱，這些都是台灣的製造技術要努力突破的。

航空所強調，台灣具備發動機的設計與分析能力，但真正困難在於製造端的技術落差與成本壓力。以鯤鵬引擎為例，早期製造工藝尚未成熟，使得成本極高；但透過量產與技術突破，參與計畫的國內廠商後來成功跨入國外商用引擎供應鏈，促進相關產業升級。

除了渦輪扇引擎，航空所能量展示館也展示研發其他引擎的歷史，顯示台灣其實很早就展開無人機和引擎的研發，在以色列發展無人機沒多久之後，1996年左右航空所就開始研究發展無人機；目前從動力系統發展趨勢，小型機體一般使用電動馬達，長距離的話就會使用複合式的油電引擎，用燃油引擎驅動發電機；若再把飛行距離和運行時間拉長，一般就使用燃油引擎，燃油引擎也分為螺槳引擎和噴射引擎，就看速度和滯空時間的需求。

圖為中科院轉子引擎。（記者吳哲宇攝）

例如，劍翔使用的轉子引擎，要體積小、重量輕、推力大，但如果是像銳鳶二型的引擎，就是使用小型飛機的螺槳引擎，馬力比以前更大，噪音更低，引擎也通過航空認證。

對此中科院人士補充，劍翔的轉子引擎當初是從國外購買的，在研發階段1顆要價80萬元左右，但到要規模量產時就因無法取得輸出許可，拒絕供售。後來航空所是自行設計開發，找到台灣的機車產業協助研製生產，可以產生40餘匹的馬力（約等同300cc到400cc的四行程引擎動力）

中科院航空所副所長陳俊宏曝發動機發展的下一步關鍵難點，在於發動機扇葉的堅固程度，以及製造精度。（記者吳哲宇攝）

