【有片】烏軍F-16機砲連射打爆俄軍無人機 震撼畫面曝光

〔編譯陳成良／綜合報導〕社群平台流出一段戰場影片，顯示烏克蘭空軍F-16戰機在低高度近距離交戰中，未使用昂貴的飛彈，而是以M61「火神」機砲直接擊落俄軍自殺無人機。畫面中無人機瞬間化為火球，隨後傳來機砲特有的震撼聲浪，引發軍事迷熱烈討論。

據軍事新聞網站《The Aviationist》報導，這段首先在 Telegram 曝光的影片，被認為是目前為止最清晰的 F-16「機砲擊殺」（Gun Kill）紀錄。畫面顯示，一架俄軍「天竺葵-2」（Geran-2，即伊朗製 Shahed-136）自殺無人機飛越拍攝者頭頂，隨即遭到攻擊，在空中炸成一團巨大火球。

隨後，一架據信隸屬於烏克蘭空軍第107獨立航空旅的F-16戰機迅速拉升脫離爆炸區。幾秒鐘後，地面傳來 M61 火神式（Vulcan）20mm 機砲獨特的連續射擊聲響，證實飛行員是利用機砲而非飛彈完成這次攔截。

An F-16 fighter jet operated by the Ukrainian Air Force intercepts a Russian Shahed/Geran-type long-range OWA-UAV with its M61A1 Vulcan 20mm auto-cannon.



報導分析，使用機砲攔截無人機主要考量是「成本效益」。俄軍自殺無人機造價低廉，若用一枚數十萬甚至上百萬美元的先進防空飛彈攔截，在經濟上極不划算，且會快速消耗防空庫存。相比之下，20mm 機砲彈藥成本極低，是更具效益的選擇。

然而，這種戰術對飛行員來說極具風險。F-16必須在低高度與慢速目標纏鬥，若距離過近，無人機爆炸後的碎片可能被吸入戰機引擎，導致機毀人亡。報導指出，截至2026年1月，烏克蘭防空體系已累積超過1000次擊落無人機與巡弋飛彈的紀錄，F-16 是其中投入攔截任務的主力之一，但也因此損失了至少4架戰機，其中3架就是在執行此類高風險任務時折損，且飛行員不幸殉職。

影片中展現神威的M61火神式機砲，自1965年投入實戰以來，一直是美系戰機的標準配備，包括 F-104、F-15、F-22 以及台灣空軍現役的F-16均有搭載。該機砲射速高達每分鐘6000發 ，能形成高密度的彈幕，不僅用於空戰纏鬥，也是海軍「方陣快砲」（Phalanx CIWS）的核心武器。

這段影片顯示，在飛彈庫存與成本壓力下，烏軍正以高風險方式執行近距離攔截任務，敢於用機砲跟無人機進行「近身肉搏」。

