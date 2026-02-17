96台海危機》菜鳥中尉把關IDF心臟 黃思勳30年前辛勤固空防

圖為美國諾斯羅普˙格魯曼台灣區執行長-黃思勳。（資料照）

〔記者陳治程／台北報導〕為強化我國不對稱戰力，國軍近年積極採購各式攻擊無人機、海馬士多管火箭系統等先進精準武器；更籌置自動化彈藥產線，深化防衛韌性，而這項台美合作的關鍵布局，美商諾格台灣執行長黃思勳也參與其中。事實上，空軍出身的他，30年前曾在96台海危機期間把關IDF戰機「心臟」，日夜值勤只為飛官平安升空，這股精神也成他退伍後繼續為國服務的根基。

30年前的黃思勳，還只是空軍清泉崗基地的菜鳥中尉，他說，當時剛從機務室調至第三修護補給大隊場站中隊的發動機修護分隊，因為分隊長受訓，他便成為實質帶隊的「代理分隊長」，也是分隊中最資深的首席修護官；回想當時，整支分隊將近百人，多數隊員不到30歲，實力最強的士官長也才40出頭而已。

黃進一步說，駐清泉崗的空軍427聯隊（今3聯隊），是當時唯一換裝IDF二代戰機的部隊，而他所在的發動機修護分隊，就是一群在戰爭門前走一遭的人。他回憶，全隊當時責任感很重，因為是換裝中的新飛機，他們每天都擔心飛機是不是下來後就被炸？發動機會不會有問題？他直言，只要飛機飛不了或在空中故障，都是大事情。

黃補充，空軍當時已換裝40架、約莫2支中隊的IDF戰機，而他在分隊期間經歷台海危機、更遇上機隊特檢；他補充，那時曾有戰機發生IOD（內部物件損壞），落地後用內視鏡照才發現低壓段葉片斷了、「連後面高壓段都被打爛」，所幸他喊話「只有我們能幫經國號升空」，每周率隊檢修4具引擎、讓戰機重回天際，讓空軍能續捍空優。

回顧整段故事，黃感慨地說，他和分隊就是兢兢業業把發動機修好、把自己該盡的職務做好，心中感受很深刻；畢竟當時一天到晚都能從無線電聽見飛官確認「要不要打？要不要打？」，彷彿真的要打仗；他也直言特檢的精神喊話雖然矯情，但現實就是如此，全隊都帶著責任感、榮譽心執行任務，深知他們做的事，其實非常有意義。

