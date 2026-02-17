96台海危機》台美合作強軍 諾格台灣黃思勳30年後初心不移

圖為美商諾格台灣執行長黃思勳。（資料照）

〔記者陳治程／台北報導〕曾在96台海危機率隊捍衛IDF戰機後勤的美商諾格台灣執行長黃思勳，如今身處台美合作前線上，不只助我國籌置自動化彈藥生產線、更聯手中科院打造綿密空防體系，使建軍備戰邁入新階段。黃思勳直言，無論30年前身處空軍、30年後加入諾格，他想讓國軍更好、更進步的初衷都未變，而這也是他至今仍繼續在業界貢獻的最大動力。

現為美國防巨頭諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）台灣分公司執行長的黃思勳，30年前還是菜鳥中尉時，就曾率當時的第三修補大隊場站中隊發動機修護分隊，在台海飛彈危機中全力固守IDF戰機後勤。他先前曾向本報表示，一群在清泉崗服役的年輕人從戰爭門前走一遭、兢兢業業執行任務，這段故事既深刻，更令他驕傲。

請繼續往下閱讀...

與我國軍工合作深有淵源的諾格2023年重返台灣設立分公司，首位執行長就選定曾在空軍服役21年，產、官、學經歷豐富的黃思勳出任；當年以此身分首度出席台北國防航太展時，他就強調我國在精機、航太、電子等領域優勢，期望未來能與諾格合作、接軌國際供應鏈，最終帶動國軍建軍能量、國內軍工業升級。

而在過去兩年間，由黃思勳帶領的諾格台灣，不只以美國原廠在先進武器、彈藥的研發和生產優勢，參與國軍新型彈藥自動化生產線的建置；更在去年9月促成原廠與中科院簽署合作備忘錄，將以IBCS（整合式作戰指揮系統）技術為基礎，共同打造更綿密的飛彈防禦體系，使國軍的建軍備戰更上一層樓。

回顧這30年間的身分、任務轉換，以及加入諾格後所促成的各項台美軍工合作，黃思勳表示，無論是在空軍任後勤軍官，還是在美商繼續服務，他心繫國軍、讓國軍更好的初衷都未曾改變，而這也是他至今持續為國貢獻一大動力。

