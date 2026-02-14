中科院引入外商技術 強化關鍵基礎設施防護力

中科院於2025年台北國際航太暨國防工業展中，展出「AirShare公司彩帶式火箭」（後）。另外，也展出高能雷射武器系統（前），「硬殺」擊落無人機。（中科院提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕因應近年來戰爭型態轉變，無人機廣泛運用於戰場，中科院去年9月於臺北國際航太暨國防工業展中，展示自主「無人機反制系統」，其採開放軟體架構，彈性介接主動雷達、被動頻偵、光電目獲與干擾設備，達成不同的反制手段；當威脅來臨時，主動偵追、識別鎖定、頻率干擾，以及迫降懸停返航，有效阻絕飛安危害與設施偵蒐。此外也引進「彩帶式火箭」整合攔截器Interceptor系統，還有發展高能雷射武器系統。

中科院於去年台北國際航太展與加拿大AirShare公司簽訂彩帶式火箭彈採購合約，整合攔截器Interceptor系統。中科院表示，此為我國首次與加拿大進行技術合作與交流、因考量台灣地稠人狹，傳統軟硬殺手段易釀地面人、物二次傷害；該系統在完成整合介接後，偵鎖無人機並發射火箭彈，空中爆撒施放彩帶纏繞螺旋漿失控，再配合降落傘緩降至地面，完美平衡軟硬殺，有效維護國家關鍵基礎設施及人口稠密都會區安全。

國家中山科學研究院於2025年台北國際航太暨國防工業展中展出自主「無人機反制系統」，採開放軟體架構，彈性介接主動雷達、被動頻偵、光電目獲與干擾設備，達成不同的反制手段。（中科院提供）

中科院指出，遵循行政院指導，中科院任建置國家關鍵基礎設施之無人機反制系統「指管整合」，提供「智慧決策指管系統」、協助律定「偵測」、「反制」系統等設備之採購規格，以及辦理相關產品品項認證，並負責整合全系統。

為了強化研發與國內產製能量，中科院去年11月14日也舉行「無人機反制系統」採購規格說明會，邀請產官學參與，說明需求規劃，廣邀產業加入認證，合力建置反制能量，提升關鍵基礎設施防護效能。

中科院強調，藉國內、外合作契機，速助建置反制系統，建立具備共同圖像、區域聯防、平戰轉換及主動防禦架構，讓違法無人機與飛手無所遁形，同時推動國內無人機反制系統產業發展，達成國防自主、強化國土防衛韌性，堅實永續發展根基。

中科院於去年台北國際航太展與加拿大AirShare公司簽訂彩帶式火箭彈採購合約。（中科院提供）

