不用炸也能打爆無人機海！美軍新武器曝光 專在城市上空獵殺敵機

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍成功測試一款「不用爆炸」就能擊落無人機的新武器，專門對付無人機蜂群。雷神公司指出，這套系統可在空中巡航等待目標，適合用於城市與重要設施防空。

知名軍事網站《Defence Blog》報導，傳統防空飛彈攔截無人機時，爆炸產生的碎片往往會對地面人員或設施造成二次傷害。雷神公司（Raytheon）這次測試成功的「郊狼」Block 3NK（Coyote Block 3NK），最大亮點在於採用「非動能」殺傷手段（Non-kinetic effector）。

這意味著該系統並非靠撞擊或破片摧毀目標，而是利用電子戰或其他干擾手段，讓敵方無人機失去控制、直接墜落或中止任務。這項特性使其特別適合用於人口稠密的城市、機場或重要軍事基地，能有效避免攔截後的殘骸傷及無辜。

與傳統「發射後不管」的飛彈不同，新款「郊狼」具備極強的滯空能力（Loitering）。它能像巡邏兵一樣在空中盤旋，等待敵方無人機出現後再發動攻擊；若任務取消或未偵測到目標，這款攔截器甚至能被「召回」並重新部署，打破了防空武器皆為「一次性耗材」的既定印象。

雷神公司指出，這套系統是專為對付第1至第3類（Group 1-3）無人機所設計，這涵蓋了從市售小型四軸機到中型軍用無人機的廣泛範圍。面對潛在對手積極發展的「無人機蜂群」（Drone Swarms）戰術，「郊狼」能利用其滯空與非動能優勢，持續攔截來襲機群。

這並非紙上談兵的實驗性武器。作為美軍「低慢小無人機綜合防禦系統」（LIDS）的核心攔截器，「郊狼」家族早已投入實戰部署。根據雷神公布的數據，該系列系統在真實戰場環境中，已成功攔截超過100架各式無人機，是經過戰火洗禮的成熟裝備。

簡單說，這是一種能在天上等敵人出現、不靠爆炸就讓無人機失效的新型防空武器。

