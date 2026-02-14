不靠盟友基地！美軍雙航艦集結150架戰機 解析海上獨立打擊能力

美國海軍證實派遣最新銳的「福特號」航艦前往中東，將與林肯號組成雙航艦打擊群。圖為福特號資料照。（圖取自美國海軍官網、法新社；本報合成）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中東局勢持續升溫，美軍調派最新銳的「福特號」（USS Gerald R. Ford）與「林肯號」航空母艦（USS Abraham Lincoln）雙航艦打擊群集結。外媒軍事評論分析，這支艦隊的戰略核心在於其作為「浮動的主權空軍基地」的能力，擁有超過150架戰機與長程打擊火力，具備在不需區域盟友開放領空或基地的情況下，獨立執行長程空中打擊任務的戰略彈性。

美軍航空母艦在海上航行，甲板上停放多架戰機。（法新社資料）

據印度英文新聞網站《WION》分析，航艦在國際法上屬於美國「具主權性質的浮動空軍基地」（Sovereign Floating Airbases）。這意味著美軍可以從國際水域直接發起行動，完全不需要取得周邊國家（如沙烏地阿拉伯或卡達）的政治許可或領空權，大幅降低了盟友態度對美軍行動的牽制。

請繼續往下閱讀...

雙航艦打擊群合併後，搭載超過150架各式戰機，其空中兵力規模，可與許多國家的空軍實力相提並論。如此龐大的空中兵力，允許美軍維持高強度的輪番出擊，發動持續性的空中任務。

F-35C 與電戰機：突破防空網的關鍵

在戰術執行層面，艦載版F-35C「閃電II」匿蹤戰機（F-35C Lightning II） 是突破高強度防空網的核心戰力。憑藉其低雷達特徵與約1100公里的作戰半徑，F-35C具備在低被偵測率的情況下滲透，針對深處的指揮關鍵節點進行打擊的能力。透過空中加油機的支援，其作戰半徑更能大幅延伸。

為了確保突防成功，EA-18G「咆哮者」電戰機（EA-18G Growler） 會率先發射強大干擾訊號，壓制敵方防空雷達，在天空中建立一條安全的「數位走廊」（Digital Corridor），掩護攻擊機群進出。

戰斧飛彈與高速機動：立體化攻防

除了空中力量，護衛艦隊的伯克級驅逐艦配備了射程達2400公里的「戰斧」巡弋飛彈，能在戰機進入危險區前，先行打擊敵方的防空系統與通訊設施。

防禦方面，相較於位置固定的陸地基地容易被鎖定，航艦能以超過30節（時速約56公里） 的速度持續移動。這種高機動性迫使敵方防禦體系必須不斷猜測攻擊發起點，難以有效使用彈道飛彈進行反制。

軍事專家認為，這種「不靠盟友基地」的作戰構想，反映美軍正將「獨立投射能力」視為因應地緣政治不確定性的重要選項，藉由海上機動兵力維持在區域內的行動彈性與戰略選擇空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法