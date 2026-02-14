川普新戰艦構想成引擎 美海軍規劃加速雷射武器上艦

洛克希德馬丁（Lockheed Martin）為美國海軍研發的新型「HELIOS」高能雷射系統模擬圖。美海軍規劃加速推動雷射武器由試驗轉為實際戰力，並將其視為未來艦隊反制無人機威脅的重要武裝。（取自洛馬官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍正規劃加速推動雷射武器上艦，讓這項技術從長年試驗走向實際部署。海軍作戰部長考德爾（Adm. Daryl Caudle）指出，川普總統提出的新戰艦構想，將成為推動整個艦隊導入雷射武器的重要動力，目標是讓雷射逐步從實驗室普及至更多艦艇。

根據《Breaking Defense》報導，考德爾9日在聖地牙哥「WEST 2026」論壇上指出，由川普去年揭曉的新型戰艦計畫，預計配備包括雷射武器、極音速飛彈與電磁軌道炮等尖端武裝。考德爾認為，這項新戰艦構想能產生一種「強迫驅動（forcing function）」效應，迫使海軍加速解決電力供應與熱能管理等技術挑戰，進而規劃將雷射武器納入未來艦隊的重要戰力組成。

考德爾曾在擔任美國艦隊司令部司令期間直言，海軍應為未能更早廣泛安裝雷射武器「感到丟臉」。在他最新發布的《海軍戰鬥指導》（Fighting Instructions）中，明確要求建立一套全面的「定向能（Directed Energy）」策略，列出投資優先順序與時間表。此策略旨在確保這類武器能順利從實驗階段過渡到實際作戰能力，並在能源整合與指管系統上建立標準，以降低部署風險。

反制無人機與干擾感測器 克服電力門檻成關鍵

目前美軍部分驅逐艦已裝備試驗性系統，例如普瑞布爾號（USS Preble, DDG-88）配備的「太陽神」（HELIOS）高能雷射主要用於反制無人機，而杜威號（USS Dewey）則裝備「ODIN」系統用於干擾敵方感測器。海軍高層強調，雖然2025年的海上測試已證實其潛力，但要實現普及配備的願景，美軍仍需克服戰艦電力負載與散熱等核心技術挑戰，才能建立可靠的防衛能量。

