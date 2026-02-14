自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

實戰經驗差距？烏克蘭無人機部隊軍演輕鬆秒殺英軍 北約指揮官嚇壞

2026/02/14 15:52

一個英國旅和一個愛沙尼亞師組成的戰鬥群，在軍演中竟遭到烏克蘭無人機部隊輕鬆摧毀；烏克蘭無人機部隊示意圖，與本新聞無關。（歐新社）一個英國旅和一個愛沙尼亞師組成的戰鬥群，在軍演中竟遭到烏克蘭無人機部隊輕鬆摧毀；烏克蘭無人機部隊示意圖，與本新聞無關。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕去年5月，北約在愛沙尼亞舉行「刺蝟2025」（Hedgehog 2025）軍演，結果在一場對抗中，一個英國旅和一個愛沙尼亞師組成的戰鬥群，竟遭到烏克蘭無人機部隊輕鬆摧毀，一位觀察過演習的指揮官直呼：「我們完蛋了。」

《華爾街日報》報導，去年5月愛沙尼亞舉行「刺蝟2025」軍演，一共有來自12個北約國家的1萬6000多名士兵參加，烏克蘭也派員參加，其中包含從前線臨時調派回來的軍事人員。

結果在一場對抗中，一個英國旅和一個愛沙尼亞師所組成的戰鬥群，試圖發動一次機械化攻擊，然而，他們沒有考慮到其部署一舉一動都在無人機的掌握下。

烏克蘭方面使用了名為Delta的先進戰場管理系統來對抗北約部隊，該系統使烏克蘭部隊能夠收集即時戰場情報，並利用AI分析數據、識別目標和協調打擊行動。

一支由10名烏克蘭士兵組成的小隊扮演假想敵，對北約部隊發動反擊，短短半天內進行了30次「打擊」，摧毀17輛裝甲車；一位參加演習的人回憶道：「北約作戰群沒有任何偽裝就直接行動，搭起了帳篷，停放了裝甲車。所有這些都被摧毀了。」

愛沙尼亞無人機系統協調員漢尼奧蒂（Aivar Hanniotti）領導著另一支約100人的假想敵小隊，其中包括愛沙尼亞人和烏克蘭人，他表示，北約部隊戰果慘不忍睹，我們很容易就找到了敵方的車輛和機械化部隊，並用無人機迅速將其摧毀。兩個營的兵力在一天之內就被消滅，「之後他們就再也無力戰鬥了」；與此同時，北約部隊也沒鎖定到無人機操作員。

一名指揮官在觀摩這場演練後直呼：「我們完蛋了」，《華爾街日報》報導指出，這次演習令參演軍官感到震驚，並凸顯了烏克蘭的作戰經驗正在如何重塑歐洲的安全理念。愛沙尼亞官員表示，像「刺蝟」這樣的演習表明，僅僅依靠影片或報告來學習是遠遠不夠的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中