美航艦不再單打獨鬥！羅斯福號首搭無人艦出海 測試新戰法

美國海軍將展開新實驗，讓無人水面艦隨同「羅斯福號」航艦打擊群出海測試。圖為羅斯福號資料照。（圖取自美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍今年將啟動名為「客製化兵力編組」（tailored force pairing）的新戰術實驗，首度安排一艘中型無人水面艦（USV）跟隨「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）航空母艦打擊群一同出海 。這項測試旨在驗證無人載具如何融入航艦打擊群，支援偵察與海域情資蒐集等任務，以應對未來更多元的任務需求。

據軍事媒體《Breaking Defense》報導，美國海軍水面部隊司令麥克萊恩中將（Brendan McLane）在「WEST 2026」研討會上證實，這項計畫今年稍晚展開。屆時，一艘中型無人水面艦編入「羅斯福號」打擊群，實際測試有人艦艇與無人載具如何在遠洋任務中協同行動。

請繼續往下閱讀...

麥克萊恩指出，海軍將評估這種「人機搭配」的效果，並以此為基礎，為未來的航艦打擊群設計更多元的任務組合，「我們現在要讓每個打擊群都開始習慣這種節奏，這非常令人興奮，特別是對那些熱衷新科技的年輕水手而言。」

除了航艦，美軍也計畫將概念延伸到其他艦種。麥克萊恩透露，未來考慮讓「獨立級」瀕海戰鬥艦（Independence-class LCS）搭載小型的「全球自主偵察艇」（GARC）。這些小型無人艇可負責前線偵察任務，直接由母艦施放與回收，延伸艦隊的偵搜範圍。

航艦不夠用？美軍測試「備援策略」補位

這項實驗的背後，反映了美軍在資源有限與任務需求增加之間的權衡。美國海軍作戰部長考德爾上將（Daryl Caudle）提出的最新版《海軍戰鬥指導》（Fighting Instructions）中，包含了一項「避險策略」（hedge strategy），旨在利用無人系統提供更多元的兵力選擇。

考德爾直言，美軍航艦數量有限，無法滿足全球部署需求。他強調，諸如護航、反潛或情監偵等任務，「坦白說，不需要航艦就能完成」；透過無人系統分擔這些工作，能讓昂貴的航艦打擊群專注於更關鍵的戰略目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法