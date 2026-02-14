亞洲第4航艦國？印尼擬接收義大利「加里波底號」 拚10月建軍節亮相

義大利輕型航艦「加里波底號」（Giuseppe Garibaldi）2023年巡航畫面。（圖取自義大利海軍官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕印尼擬接收義大利退役輕航艦「加里波底號」（Giuseppe Garibaldi），若此案成行，印尼將成為繼中國、印度與日本後，亞洲第四個擁有航艦的國家。印尼軍方希望該艦能於10月5日建軍節前抵達亮相，但目前正式合約與裝備配置仍有變數。

根據軍聞網站《Naval News》報導，印尼海軍參謀長阿里（Muhammad Ali）上將證實，軍方正加速推動接收義大利退役航艦「加里波底號」（Giuseppe Garibaldi）。印尼政府規劃動用最高約4.5億美元（約新台幣144億元）的外國貸款，用於接艦後的設備改裝、整備與後勤支援，並非單純購艦成本。

請繼續往下閱讀...

加里波底號排水量約1萬300噸，具備短場起飛、垂直降落（STOVL）能力。部分外媒與軍事人士推測，未來不排除評估接收義大利現役的AV-「獵鷹二式」（Harrier II）戰機，或是改裝為操作土耳其製TB3無人機（Bayraktar TB3 UCAV）的海上基地，但印尼國防部目前尚未公布具體的艦載機配置方案。

政治象徵vs.實戰需求 專家質疑老艦生存力

儘管具備強大的政治象徵意義，但這項擴軍計畫在印尼內部引發激辯。批評者指出，印尼從未有操作航艦的經驗，且該艦設施老化，改裝工程浩大，在財政吃緊下恐成負擔。軍事專家也質疑，與其將預算投入易遭飽和攻擊的單一老舊航艦，不如強化現有的分散式防禦體系。

印尼國防部近期成功演示F-16戰機於蘇門答臘島收費公路降落，展現出「不沉航艦」的防禦韌性。部分分析認為，加里波底號在應對自然災害與人道救援上具備價值，但面對日益緊張的南海局勢，這艘象徵性極強的老航艦，是否能提升印尼的實質防衛能力，仍是地緣戰略中的一場豪賭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法