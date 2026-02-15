美軍補庫存「鑽地彈之王」 採購文件曝去年對伊朗行動消耗

美國空軍的GBU-57巨型鑽地彈，被外界視為可摧毀伊朗地下核設施的關鍵。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍近期一份採購文件曝光，顯示正規劃向波音公司採購新一批GBU-57「巨型鑽地彈」（MOP），以補充去年對伊朗行動中消耗的庫存。這也罕見揭示，美軍最具戰略層級的鑽地武器已被實際動用，並納入常態戰備循環。

根據軍事專業媒體《The Aviationist》報導，美國空軍正尋求核准以單一來源方式，向波音公司採購GBU-57，用於補充去年「午夜之錘行動（Operation Midnight Hammer）」中消耗的庫存。文件顯示，合約內容包含完整彈體組件與尾翼套件，部分交付時程預計自2028年起陸續展開；採購總額標示超過1億美元（約新台幣32億元，依最新匯率估算），但具體數量與細節多處遭塗黑。

GBU-57為美軍專門用於攻擊深層地下設施的鑽地炸彈，重約13.6公噸，僅能由B-2「幽靈」（Spirit）匿蹤戰略轟炸機掛載。美方過去對外說明，該型武器設計用於應對高度加固的地下目標，據稱具備穿透深度達60公尺混凝土結構的能力，惟其實際性能數據從未完全公開。

採購文件指出，補充GBU-57庫存「對恢復戰備至關重要」，以確保空軍全球打擊司令部在不同戰區具備支援戰略應變計畫所需的能力。針對去年的對伊朗行動，美國官員僅表示相關武器「如預期運作、命中目標」，對實際破壞程度並未公布第三方驗證結果。外界普遍認為，相關行動的長期影響與設施受損狀況，仍有待更多資訊佐證。

