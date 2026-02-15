單艘造價破4700億！美軍「海中核武庫」哥倫比亞級 2028年交艦

圖為美軍發布的哥倫比亞級核潛艦概念示意圖。首艦「哥倫比亞特區號」目前完工進度約66%，預計2028年交艦接手核威懾重任。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍下一代戰略核威懾骨幹即將成形。作為美軍造價最高昂、主打低噪音設計的核動力潛艦，「哥倫比亞級」（Columbia-class）首艦建造工程已跨越關鍵里程碑，預計於2028年正式交付，確保美國在未來半世紀的海基核打擊優勢。

根據軍事媒體《Army Recognition》報導，美國海軍證實，哥倫比亞級首艦「哥倫比亞特區號」（USS District of Columbia, SSBN-826）目前的建造進度已達65%至66%。雖然先前因供應鏈問題一度面臨延宕風險，但隨著所有模組運抵康乃狄克州的格羅頓（Groton）造船廠，美軍確認該艦將能維持2028年交艦、2031年服役的目標。

搭載16枚三叉戟飛彈 戰略威懾非前線獵殺

值得注意的是，哥倫比亞級屬於「彈道飛彈核潛艦」（SSBN），其核心任務並非像攻擊潛艦（SSN）那樣在台海等前線海域獵殺敵艦，而是隱匿於深海執行全球性的核威懾任務。該艦設計長度約171公尺，潛航排水量約2萬1140公噸。

在火力配置上，哥倫比亞級將搭載16枚「三叉戟II型」（Trident II D5LE）潛射彈道飛彈。雖然發射管數量少於俄亥俄級的24枚，但透過更先進的生存性與妥善率，僅需12艘哥倫比亞級就能取代現役14艘俄亥俄級的威懾任務。

與前代「俄亥俄級」（Ohio-class）相比，哥倫比亞級最大的技術革新在於採用「電力驅動系統」（Turbo-electric drive），大幅降低了機械噪音，使其更難被敵方聲納偵測。此外，該艦採用新型核反應爐，服役42年期間完全無需進行「中期燃料補給」（mid-life refueling），這意味著潛艦能有更多時間在海上執行巡弋任務。

首艦含研發造價破4700億 確保核威懾不中斷

為了打造這支無聲艦隊，美國投入了天文數字般的預算。根據最新預估，首艦「哥倫比亞特區號」因包含前期研發成本，單艘造價高達150.3億美元（約新台幣4717億元）；而全級12艘的總壽命週期成本（包含採購與後勤）更預計達到3470億美元（約新台幣10.9兆元）。

美軍官員指出，現役的俄亥俄級潛艦將從2027年起以每年一艘的速度退役。因此，哥倫比亞級能否準時接棒，直接關乎美國是否會出現「戰略核威懾缺口」。美國海軍強調，將透過延壽部分俄亥俄級潛艦與加速新艦建造，確保在太平洋與大西洋隨時保持至少10艘可作戰的彈道飛彈潛艦。

