川普放行「全速前進」！澳洲砸865億啟動核潛艦基地 劍指中國

澳洲宣布投入首筆鉅資建設基地，目標是在未來以美製核動力潛艦，逐步汰換現役的「柯林斯級」柴電潛艦（圖）艦隊。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的核潛艦計畫，正式跨出硬體建設的第一步。澳洲政府週日（15日）宣布投入39億澳幣（約新台幣865億元）的「頭期款」，用於建設全新的核動力潛艦造船廠。這項被視為澳洲史上最昂貴的國防投資，先前也已通過美國總統川普的政策審查，確認將「全速前進」。

據《法新社》報導，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）宣布，這筆資金將用於南澳阿得雷德（Adelaide）附近的奧斯本（Osborne）海軍造船廠，將其轉型為能建造核動力潛艦的頂級設施。馬勒斯形容，這筆投資顯示澳洲已準備好在未來數十年內，具備自主建造核潛艦的戰略能力。

請繼續往下閱讀...

川普曾審查AUKUS 最終下令「全速前進」

報導指出，這項總預算上看2350億美元（約新台幣7.4兆元）的世紀協議，過程並非一帆風順。澳洲在2021年為了轉向AUKUS，不惜撕毀與法國的傳統動力潛艦合約，引發外交風波。

更關鍵的是，華盛頓方面在去年6月曾啟動審查，評估AUKUS協議是否符合川普總統的「美國優先」（America First）議程，一度引發盟國焦慮。不過，五角大廈已於去年12月證實，該計畫順利通過審查，川普並親自下令該計畫應「全速前進」（full steam ahead），消除了外界對美方承諾的疑慮。

部署長程打擊能力 目標鎖定印太局勢

《法新社》分析，AUKUS協議的核心目標，是讓澳洲取得配備美方尖端科技的核動力潛艦艦隊。這些潛艦預計將於2032年開始銷售交付，旨在大幅提升澳洲在太平洋地區的長程打擊能力，特別是用於反制中國在該區域的擴張。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）透過聲明表示，投資奧斯本造船廠是交付「常規武裝、核動力潛艦」的關鍵一步，這將確保澳洲未來的國防能力，並為當地創造持久的就業機會與繁榮。除了南澳的造船設施，坎培拉當局去年9月也宣布投入80億美元，升級西澳伯斯（Perth）的維修設施，為未來核潛艦艦隊的進駐做準備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法