展現防衛決心 丹麥支援4架F-35執行北極哨兵任務

丹麥提供F-35戰鬥機支援「北極哨兵」任務。（歐新社）

〔編譯林家宇／綜合報導〕為加強北極區域安全，北大西洋公約組織（NATO）日前啟動新任務「北極哨兵」（Arctic Sentry）。丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）13日進一步表示，哥本哈根將為北極哨兵提供4架尖端戰鬥機F-35，展現維護格陵蘭主權在內的北極安全決心。

波爾森聲明，「我們所提供的F-35強化了在北極區域的全面布局，凸顯出丹麥在北極和北大西洋所扮演的積極盟友角色。」

請繼續往下閱讀...

即便美國總統川普對格陵蘭的野心使得雙方關係緊張，波爾森認為美方仍會為北極哨兵任務做出貢獻。

川普上月宣布與北約就格陵蘭未來達成協議框架，也排除動武奪取格陵蘭的可能性。但丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）認為，川普並未打消占有格陵蘭的念頭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法