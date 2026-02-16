美擬售台愛三增程型飛彈 整合「台灣之盾」反制中國飛彈威脅

美國正準備對台進行新一波軍售，包括更多「愛國者三型增程型飛彈」（PAC-3 MSE），數量足以讓台灣至少新增一個愛國者飛彈營。（歐新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕面對中國持續在台海周邊部署彈道飛彈與頻繁軍演，美國正準備對台進行新一波軍售。軍事新聞網站Army Recognition報導，這項潛在軍售案核心將包括更多「愛國者3型增程型飛彈」（PAC-3 MSE），數量足以讓台灣至少新增1個愛國者飛彈營，並整合先進雷達與指揮系統，協助賴清德政府建構多層次的「台灣之盾」（T-Dome）防空網。

報導指出，這項軍售案是台灣規模達新台幣1.25兆元（約400億美元）國防特別預算的一部分，美方計畫提供的包裹總價值，可能高達200億美元。除了足以裝備至少1個新防空營的PAC-3 MSE飛彈外，還包括「整體作戰指揮系統」（IBCS）、「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）、新型「低空層防空與飛彈防禦感應器」（LTAMDS），以及車載反無人機系統。

此外，台灣先前已利用愛國者飛彈採購案的結餘款，斥資約新台幣200億元採購102枚PAC-3 MSE飛彈，這批飛彈已於2026年1月初開始交付。

這項軍售案旨在支持台灣建立名為「台灣之盾」的分層防空與飛彈防禦網。透過IBCS系統，美製的愛國者飛彈將能與台灣國造的天弓3型及即將量產、射程涵蓋70公里高空的「強弓」（天弓4型）飛彈連結，形成單一作戰網絡。

其中，LTAMDS雷達具備360度全方位偵測能力，將取代舊型愛國者雷達；NASAMS則負責強化中低空的防空覆蓋。這種整合架構旨在擴大偵測範圍與接戰縱深，有效反制中國的彈道飛彈、巡弋飛彈、戰機及無人機飽和攻擊，提升關鍵資產在戰時的存活率。

PAC-3 MSE飛彈採用「碰撞擊殺」（hit-to-kill）技術，透過直接動能撞擊摧毀目標，而非傳統的破片殺傷。其配備的雙脈衝固態火箭發動機，使其攔截高度可達60公里，射程延伸至120公里，飛行速度超過時速4900公里。

相較於舊型的PAC-3 CRI飛彈，MSE型飛彈的接戰空域更廣，能為攔截戰術彈道飛彈爭取更多反應時間。該系統亦具備高度靈活性，M903發射架可混合裝載MSE與CRI飛彈，根據威脅型態調整火力配置。

值得注意的是，這項軍售案背後有著烏克蘭戰場的實戰數據支持。自2023年以來，烏克蘭使用愛國者系統成功攔截多枚俄羅斯飛彈，包括號稱極難攔截的「匕首」（Kinzhal）高超音速空射彈道飛彈。

報導指出，烏克蘭戰場的雷達追蹤數據、攔截遙測參數與尋標器效能資訊，已回饋給製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）。美方正利用這些數據更新軟體與導引演算法，以應對不斷演進的飛彈威脅。這意味著台灣即將獲得的系統，將具備經過實戰驗證、針對中俄系飛彈特性的最新反制能力。

