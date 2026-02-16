烏克蘭長程反擊利器受創 澤倫斯基證實巡弋飛彈產線被俄軍炸毀

圖為烏克蘭自主研發的 FP-5「紅鶴」（Flamingo）巡弋飛彈。（翻攝自 Fire Point）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯近期將打擊目標延伸至烏克蘭後方軍工設施。烏克蘭總統澤倫斯基14日證實，俄軍飛彈摧毀了一條關鍵的「紅鶴」（Flamingo）巡弋飛彈生產線，直接衝擊烏克蘭反擊俄國本土的長程打擊能力。儘管產線已遷移並恢復運作，但事件顯示俄軍正企圖削弱烏克蘭的自主反擊手段。

據《Defence Blog》與烏克蘭媒體報導，澤倫斯基在慕尼黑安全會議坦言，這場精準打擊導致烏克蘭自行研發的 FP-5「紅鶴」巡弋飛彈產量一度陷入停擺。這款被視為烏克蘭重要長程打擊工具的產線受創，顯示俄軍正將戰略焦點從前線交火，轉向鏟除能威脅其本土的生產源頭。

請繼續往下閱讀...

「紅鶴」巡弋飛彈是烏克蘭試圖建立自主長程反擊戰力的核心計畫。根據官方宣稱，該飛彈射程高達3000公里，具備從烏克蘭境內打擊俄國縱深目標的潛力。雖然今年2月12日烏方表示曾成功擊毀俄境內彈藥庫（該戰果尚未獲得俄方證實），但多份專業報告也指出，該飛彈在面對俄軍防空網時仍具脆弱性，且其導引系統的精準度尚待戰場驗證。

俄軍戰略轉向 鎖定自主防禦能力

報導分析，俄軍此舉意味著戰爭已進入削弱長期作戰產能的新階段，利用情報優勢鎖定烏克蘭有限的先進武器工廠。這款由建築師與遊戲設計師等非典型專家研發的系統，雖然被標榜具備大重量戰頭與超長射程，但在生產線遭遇系統性攻擊的情況下，維持穩定產量已成為烏軍的一大挑戰。

澤倫斯基強調，擴大飛彈產量仍是烏克蘭當前的最高優先事項。他透露，受損的生產線已經完成遷移，目前已經恢復生產，但未透露具體的新地點。這項在戰火中求存的軍工計畫，不僅象徵烏克蘭試圖降低對外援助依賴的決心，更成為其在長期戰事中維持對俄威懾的關鍵支柱

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法