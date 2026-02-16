C-17空運核反應爐！美軍打造「不斷電基地」 備戰高強度戰爭

美軍 C-17 運輸機卸下 Valar Atomics 開發的微型核反應爐原型。這項空運測試旨在驗證「機動能源」的快速部署能力，確保前線基地在補給線中斷時仍能持續運作。（圖取自Valar Atomics p官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕未來的戰爭中，美軍的前進基地可能不再受制於脆弱的油料補給線。美國戰爭部與能源部於2月15日執行了一項關鍵任務，利用C-17軍用運輸機將一座下一代微型核反應爐原型從加州空運至猶他州，正式啟動這項攸關戰場生存的能源革命測試。

據《Defence Blog》報導，這項測試是依據「第14301號行政命令」執行，目標是在2026年7月4日前，在美國本土實現反應爐的臨界運轉（criticality）。該計畫旨在將先進核能技術整合至國家安全基礎設施中，確保美軍在偏遠或極端環境下，擁有不依賴外部補給的「能源韌性」；此類基礎建設也被視為因應高強度、長期衝突的重要前置工程。

這款名為「WardZero」的原型反應爐由 Valar Atomics 公司開發，設計初衷即為「快速部署」。與傳統核電廠不同，它使用特殊的 TRISO 燃料，能承受極端高溫並限制放射性釋放，使其適合在軍事基地或嚴苛環境中運作。

Valar Atomics 執行長泰勒（Isaiah Taylor）將此計畫比喻為「美國的第二個曼哈頓計畫」，強調其在提升國防能力上的戰略地位。透過C-17的空運能力，美軍展現了將「長時穩定能源」快速投射到全球任何一個戰區的潛力。

高溫氣冷技術 擺脫傳統燃料依賴

該反應爐採用高溫氣冷技術，運行溫度可超過攝氏750度，不僅能提供穩定的電力，與傳統系統相比，其添加燃料的需求大幅降低。這意味著在戰時，即便敵軍切斷了燃油補給線，配備此類反應爐的基地仍能維持雷達、防空系統與指揮中心的運作，成為美軍在未來衝突中的關鍵後勤拼圖。

報導指出，這次成功的空運與安裝測試，象徵美軍在提升戰爭期間能源生存率上跨出重要一步。不過專家也提醒，這類前沿技術距離實際大規模部署至海外戰場，仍需經過多年的驗證與安全評估。

