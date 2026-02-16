不再是戰場肥羊！美軍擬為加油機裝「迷你攔截彈」 反殺來襲飛彈

美軍KC-46A加油機（左上）正在替C-17運輸機（右下）進行空中加油。這類高價值後勤飛機往往是敵方首要獵殺目標，美軍正評估為其加裝「迷你攔截飛彈」，作為最後一道自保防線。 （取自美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕現代空戰的「頭號獵物」往往不是戰機，而是負責替機隊續命的加油機。為避免這些「空中命脈」遭獵殺，美國空軍正評估加裝迷你攔截飛彈，在敵方飛彈逼近時直接反擊，作為最後一道保命防線。

根據軍事網站《The War Zone》報導，美國空軍高層近日證實，正研究一種「動能自我防禦（kinetic self-protection）」方案，讓高價值支援飛機（如KC-46加油機、C-17運輸機）在遭遇飛彈攻擊時，不只靠電子干擾或誘餌閃避，而是能直接發射「迷你攔截飛彈」把來襲飛彈打掉。

美軍指出，部分新型飛彈採用紅外線成像導引，對傳統電子干擾與熱焰彈的抗性大幅提高，這讓體型龐大的後勤飛機在高威脅空域的生存壓力倍增。未來若能具備「硬殺」能力，就算前段的軟殺防護失效，仍能多一道「飛彈打飛彈」的保命機會。

早在2015年，美國空軍就曾提出「迷你自衛飛彈」（Miniature Self-Defense Munition, MSDM）概念，希望能開發出體積比現役空對空飛彈小得多的攔截彈藥，以便在有限的空間內搭載更多枚。不過，目前相關系統仍停留在測試與概念驗證階段，距離實際整合到機隊上仍有一段距離。

後勤機成頭號目標 美軍力保空中命脈

美軍評估，潛在對手正刻意發展長程空對空飛彈，目的就是把戰機背後的加油機趕離戰場。一旦加油機被擊落或被迫後撤，前線戰鬥機的作戰半徑將大幅縮水。這也是美軍評估是否賦予後勤機自衛反擊能力的背景之一，以降低在高威脅空域執行任務時的風險。

