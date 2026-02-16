恐怖升級！俄最新溫壓武器TOS-3戰場現身 24公里外製造「真空地獄」

俄軍最新型TOS-3「龍式」（TOS-3 Dragon）重型溫壓火箭系統首度現蹤戰場，並已加裝防無人機柵欄裝甲。（圖擷取自Defense Express）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭爆發以來，俄軍最令人畏懼的重型武器系統已完成一次殘酷升級。最新型TOS-3「龍式」（TOS-3 Dragon）重型溫壓火箭系統首度現身戰場，這款武器並非為了摧毀裝甲車而設計，其核心任務是針對壕溝與地下掩體進行「清空式」人員殺傷，實際效果是讓躲在掩體內的士兵幾乎無法生存。

俄羅斯國防部2024年高調展示TOS-3「龍式」（TOS-3 Dragon）溫壓火箭發射器。（取自俄羅斯國防部網站）

軍聞網站《Defense Express》報導指出，烏克蘭軍方與國防專家近期針對這款新武器進行分析。TOS-3發射的是一種破壞性極強的「溫壓彈」（真空彈），這種武器在接觸目標時，會先噴射出由可燃粉末組成的高濃度雲霧，隨即點火引爆。爆炸瞬間會產生極高溫的火球，並順著壕溝與通風口竄入建築內部，將受影響範圍內的物體焚毀。

除了高溫，這種武器最殘酷的特性在於引爆時會迅速吸乾作用範圍內的所有氧氣，產生巨大的壓力差。這意味著躲在深層碉堡內的士兵，即便沒被火舌波及，也可能因為嚴重的缺氧與壓力劇變而致命。這種專門針對密閉空間的物理機制，使其成為戰場上最具威脅的人員殺手。

此次TOS-3曝光的關鍵，在於俄軍試圖修補前代TOS-1A的「致命罩門」。舊款系統射程僅約6公里，且必須在第一線瞄準，導致昂貴的發射車極易遭到烏克蘭無人機獵殺。最新現蹤的TOS-3則改用T-72坦克底盤強化防護，並加裝防無人機柵欄與電磁干擾設備。

最重要的進化在於射程，專家根據報導推估其射程已從6公里大幅提升至15到24公里。這代表俄軍現在能避開多數烏軍無人機的防禦圈，在更安全的距離外，對前線壕溝發動毀滅性的「真空地獄」攻擊，大幅解決了過去發射車生存率低落的缺陷。

戰爭罪質疑：針對人員的無差別殺戮

儘管俄軍將其稱為「重型火焰噴射器」，但其本質是利用氣壓與高溫造成過度傷害。國際人道組織指出，這種武器極難區分軍事與平民目標，若在城鎮、學校或醫院周邊使用，將面臨嚴重的戰爭罪指控。隨著TOS-3投入實戰，預料將迫使烏軍重新檢視防禦工事的設計，以應對這款具備遠距清空能力的戰場利器。

