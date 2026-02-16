滯空時間7分鐘？中國航艦J-35戰機性能卡關 韓媒爆：發動機是致命傷

中國航空工業集團（AVIC）研發的殲-35（J-35）匿蹤戰機正在進行起降測試。（圖擷取自中國航空工業集團官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國第三艘航艦「福建號」被視為共軍走向遠洋的象徵，但其配備的核心武器、試圖對標美軍F-35的殲-35（J-35）匿蹤艦載機，近日卻傳出續航力瓶頸。南韓媒體引述中方軍事評論員的推估指出，受限於發動機性能，J-35在執行遠距任務時，於900公里外的戰區僅能運作約7分鐘，這恐讓福建艦的長程防空與打擊效能面臨挑戰。

軍聞網站《Defence Blog》引述南韓《朝鮮日報》報導，中國官媒中央電視台（CCTV）近期積極宣傳去年11月正式成軍的福建艦。影片中展示了殲-35在電磁彈射系統輔助下，於短時間內加速至起飛速度並完成起降。然而，中國知名軍事評論帳號「海峽先鋒」在騰訊網分析認為，根據影像與相關數據估算，J-35因渦扇發動機的油耗與推力限制，導致其在遠距戰場的滯空時間遠不如預期。

該分析指出，J-35若飛往距離福建艦900公里的海域執行任務，剩餘燃油可能僅夠支撐約7分鐘的戰鬥運作。這代表該機雖然擁有匿蹤外殼，但在實際空戰中恐怕「飛得遠卻戰不久」，難以進行長期間的空優巡邏，使航母的防禦半徑，沒落實到對外宣稱的理想水準。

發動機卡關 舊款渦扇-21暫代上陣

報導指出，中國原本計畫為殲-35配備開發中的渦扇-19（WS-19）發動機，以換取更佳的推力與燃油效率。但從目前的影像研判，J-35疑似仍在使用較舊款的渦扇-21（WS-21）發動機。發動機技術長期被稱為中國軍工的「心臟病」，儘管中國在2010年至2020年間投入超過400億美元（約新台幣1.25兆元）研發動力系統，但發動機的效能與穩定性仍是難以突破的瓶頸。

福建艦是中國第一艘配備電磁彈射器的航艦，技術標竿直指美軍福特級航艦。然而，若核心艦載機殲-35無法解決發動機導致的續航弱點，即便航艦具備先進的彈射技術，也難以發揮完整的遠海威懾能力。

這項技術限制若屬實，將使共軍航艦在遠離本土的作戰中，面臨制空覆蓋不足的風險，也讓中國版 F-35 的實戰效能被打上問號。

