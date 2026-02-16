北韓第9次全代會在即 2021年武器發展計畫僅部分達標

北韓領導人金正恩在2021年上次全代會列出的一系列軍力發展目標中，平壤迄今僅部分達標。圖為北韓飛彈總局1月27日試射新版大口徑火箭砲，領導人金正恩親赴現場視察。（美聯社檔案照）

〔中央社〕北韓本月將在執政黨勞動黨第9次全國代表大會上公布新的武器發展目標，但外界評估，北韓領導人金正恩在2021年上次全代會列出的一系列軍力發展目標中，平壤迄今僅部分達標。

路透報導，核武與彈道飛彈仍是金正恩的戰略核心，不過分析人士指出，北韓的傳統武器發展表現參差不齊。

請繼續往下閱讀...

根據北韓官媒報導，金正恩在2021年第8次全代會的報告中敦促致力發展極音速武器、固體燃料洲際彈道飛彈、軍用偵察衛星及無人機等各式系統。

他的報告也提到，一艘新型核動力潛艦的設計已進入「最後審查」階段，「無人機攻擊裝備」、「偵察與偵測手段」、一枚「軍用偵察衛星」等電子武器亦已完成研發工作。

無人機

自2021年以來，北韓官媒多次展示金正恩視察偵察無人機測試工作的畫面，並強調無人系統和人工智慧（AI）應被列為現代戰爭的優先發展項目。

美國智庫「北緯38度」（38 North）去年9月的分析表示，北韓正擴大其無人機計畫及產能。

南韓國家安保戰略研究所（Institute for National Security Strategy）也在9月的報告中引述烏克蘭官員的說法，指俄羅斯已在北韓設置生產設施，製造俄國無人機。

火砲

金正恩強調傳統打擊能力是核心支柱，他不僅進行大口徑多管火箭發射系統的演習，並於去年底下令增產火箭發射器。

南韓軍方表示，北韓向俄羅斯供應240公厘火箭發射器及170公厘自走榴彈砲等傳統武器，顯示平壤即使受到制裁，仍保有大量庫存和工業產能。

南韓峨山政策研究院（Asan Institute for Policy Studies）軍事專家楊旭（Yang Uk，音譯）談到，就傳統軍火而言，「平壤最顯著的成就在於烏克蘭戰爭推動的武器出口」。

楊旭評論，北韓因大規模出口軍火，得以清空戰時儲備的「陳年庫存」，如今正「利用釋出的資源逐步推動（武器）現代化」。

潛艦

北韓2023年公開其所謂的「戰術核攻擊潛艦」，但分析人士認為它似乎是以既有的羅密歐級（Romeo-class）潛艦進行改良而成，南韓官員則質疑這艘潛艦是否能實際運作。

去年12月底，北韓官媒刊出據稱是金正恩視察排水量8700公噸級核動力潛艦建造工程的照片，該潛艦具備發射地對空飛彈的能力。

分析人士指出，北韓雖有發展潛艦意圖，但在推進系統、感測器、武器整合與潛艦人員操作能力等方面，仍有國際嚴厲制裁下難以克服的重大障礙。

楊旭認為，北韓在發展潛艦方面似乎並不成功，平壤2023年讓新潛艦亮相後，「至今仍未進行適當測試，顯示潛航技術具有重大問題」。

衛星

北韓2021年最具關鍵影響的武器目標之一，或許是太空的軍事偵察能力。

在2023年11月，北韓首次成功將軍用間諜衛星送入軌道，但美國傳統基金會（Heritage Foundation）等觀察人士表示，這顆衛星基本上運作能力不明。

北韓2024年5月再度嘗試發射偵察衛星，但火箭在飛行途中爆炸，導致任務失敗。

金正恩在演說中矢言持續發展相關計畫，但平壤迄今未宣布任何新發射活動。

南韓國家戰略研究所（Korea Research Institute for National Strategy）歐亞研究中心主任杜真浩談到：「儘管俄羅斯很可能已直接參與相關努力，這基本上顯示（北韓）尚未達成2021年所設目標。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法