習近平擋得住？ 新一輪對台軍售成四月峰會籌碼川普證實「談判中」

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著美中領袖峰會預定於4月登場，台灣議題再度成為兩強博弈的核心籌碼。美國總統川普16日在空軍一號上證實，面對中國國家主席習近平日前的強烈施壓，雙方正就對台軍售議題進行「談論」，他強調雖然與習近平關係良好，但將「很快做出決定」。外界解讀，川普此舉意在將對台軍售案與即將到來的領袖峰會掛鉤，展現其一貫的「交易式外交」風格。

習近平罕見撂重話 川普：正與中方談判中

據《彭博》報導，川普向隨行記者透露：「我正在和他（習近平）談論這件事（軍售）。我們談得很愉快，很快就會做出決定。」

這一表態的背景，源於兩人2月4日的通話。據中方官媒釋出訊息，習近平在通話中罕見使用具體且強硬的措辭，警告美方在對台軍售問題上必須「謹慎行事」，並強調台灣問題是美中關係重中之重。這與習近平過去通常僅重申原則性立場的作法大不相同，顯示在美國去年底剛批准創紀錄軍售案後，北京對於華府可能發動的「新一輪」挺台動作感到高度焦慮。

新一輪軍售呼之欲出？華府兩手策略曝光

川普此刻的「猶豫」，實則反映了華府精密的兩手策略。就在上週，美國才剛與台灣簽署了一項具歷史意義的貿易協定，不僅削減關稅，更引導數十億美元資金投入美國能源與科技項目，實質強化了美台經濟連結。

英國《金融時報》本月稍早曾披露，除了去年12月已批准、總值達110億美元（約新台幣3420億元）的軍售案外，華府正準備「新一輪」對台軍售。當時北京隨即發動大規模實彈演習，模擬封鎖台灣主要港口以示抗議。

分析指出，川普將在4月訪問中國並與習近平會面。依照川普過去的執政風格，此時將對台軍售案由「自動導航」轉為「總統親自決定」，極可能是為了在峰會前累積談判籌碼，既不把話說死，又保留了隨時批准軍售以制衡北京的權力。

