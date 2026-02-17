核武封印解除！美軍證實ICBM重啟「多彈頭」 B-52隨時轉回核轟炸

美國空軍一架B-52H轟炸機在逆光下飛行，其機翼與機腹下方的武器掛架清晰可見。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著美俄之間最後一項主要核武管制協議《新削減戰略武器條約》（New START）到期且未有後續安排，美軍已準備好「解除封印」。專業軍事媒體《戰區》（The War Zone）報導，美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）證實，過去因條約限制而「降級」的核武力量，包括洲際飛彈的多彈頭能力與轟炸機的核掛載能力，均保有在必要時全面恢復的技術條件。

美國空軍全球打擊司令部發言人向《戰區》指出，司令部「維持相關能力與訓練狀態」，一旦獲得總統指示，即可將現役「義勇兵三型」（Minuteman III）洲際彈道飛彈 （ICBM），從目前的單彈頭配置，恢復為「多目標重返大氣層載具」（MIRV）配置。

依照過去軍備管制協議，美軍為了示好與履約，將義勇兵三型飛彈「上鎖」為單一核彈頭。然而，恢復 MIRV 意味著單枚飛彈在重返大氣層時，可釋出多顆獨立導引的核彈頭，分別攻擊不同城市或軍事目標。這種「一打多」的毀滅性配置，曾是冷戰時期恐怖平衡的核心技術 。

在空中核打擊平台方面，目前美國空軍76架B-52H「同溫層堡壘」（Stratofortress）戰略轟炸機中，有30架因應條約規定，移除了核武掛載介面，僅能執行常規轟炸任務。

美方對此表態，若政策層級作出決定，空軍完全具備技術條件，能將這批 B-52H 重新改裝，使其重返核打擊序列，恢復同時執行核武與常規任務的雙重能力。不過，美方並未進一步說明相關作業所需的時間表與經費 。

軍備管制真空期 核競賽恐升溫

分析人士指出，New START的到期讓美俄之間進入「無條約時代」，雙方都不再受彈頭數量的法律限制。美國空軍此番表態，顯示五角大廈已在為「後條約時代」的核力量擴充預作準備。這種技術與訓練層面的「超前部署」，是對潛在對手（如俄羅斯與中國）釋出的強烈戰略訊號。

