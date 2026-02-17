日本軍工不藏了！圓柱形AESA雷達首度外銷 搶攻中東防空市場

日本NEC集團並非首次嘗試圓柱形設計。圖為日本陸上自衛隊（JGSDF）現役的「J/TPS-102」雷達，同樣採用獨特的圓柱外型來達成360度全向監控，顯示日本在此類特殊雷達技術上已具備成熟的研發與部署經驗。（圖擷取自日本自衛隊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一般人印象中的雷達，通常是旋轉的大盤子或是像牆壁一樣的平板，但日本最近在中東秀出了一款「長得像柱子」的特殊裝備。在沙烏地阿拉伯舉行的「2026 世界防務展」（WDS 2026）上，日本 NEC 集團展出了一款名為「NEC-LR-02T」的圓柱形雷達，主打完全不需要機械旋轉，就能360度全天候監控350公里外的空域，顯示日本軍工產業正積極走出國門，搶攻國際訂單。

日本 NEC 集團的「NEC-LR-02T」圓柱形雷達，主打完全不需要機械旋轉，就能360度全天候監控350公里外的空域。（圖擷取自 NEC 集團）

軍聞網站《Army Recognition》報導，這款NEC-LR-02T雷達最引人注目的就是其「圓柱形」外觀。傳統雷達需要靠馬達帶動天線旋轉來掃描四周，會有掃描的時間差；但這款雷達採用「主動電子掃描陣列」（AESA）技術，將偵測單元貼滿圓柱表面，等於「全身都是眼睛」，不用轉頭就能同時監控四面八方。

根據官方數據，這套系統能有效偵測戰機大小的目標，最大探測距離達350公里。它採用S波段（S-band）運作，這種波段在偵測距離與抗雨雪天候干擾之間取得了良好平衡，是中長程防空監視的首選頻段。

報導指出，這款雷達被定位為機動型長程防空系統，可以獨立運作，也能整合進更大的防空指揮網。其機動性極高，只需兩輛中型卡車或一架運輸機即可載運，一組6人的技術團隊在30分鐘內就能完成架設並開始運作。

雖然圓柱形設計有著「無死角、更新率快」的優勢，但專家也坦言，這種設計在維護上較為複雜，且相比於將所有能量集中在一個方向的平面雷達，圓柱形雷達在單一方向的探測極限可能較短。這也是為何目前主流雷達仍多採平面設計的原因。

戰略訊號：日本不再只守家門

此次參展是東京當局推動防衛裝備出口政策的重要一步。日本近年來積極鬆綁武器出口限制，先前已同意向美國出口日製「愛國者三型」（PAC-3）飛彈以補充美軍庫存。如今 NEC 將這款具備獨特外型的雷達推向中東市場，顯示日本軍工產業已準備好接受國際買家的評估與檢驗。

