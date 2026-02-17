自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

潛艦海鯤號有無媽祖神像、乖乖？ 台船科普這樣說

2026/02/17 13:13

潛艦海鯤號有無媽祖神像、乖乖？台船透過科普說明。（資料照）潛艦海鯤號有無媽祖神像、乖乖？台船透過科普說明。（資料照）

〔記者洪定宏／高雄報導〕潛艦海鯤號完成淺水潛航測試後，停靠高雄港碼頭休整過春節，但台船突然在除夕夜發出以「船艦與造船廠也有媽祖神像嗎」、「造船廠有乖乖嗎」為主題的造船科普，引發軍事迷議論。

軍事觀察家、逢甲大學兼任助理教授紀東昀表示，目前海鯤號內部沒有供奉媽祖神像，也沒有擺放綠色乖乖，因為現有的潛艦兩者都沒有，所以預期交艦後都不會有。軍事迷補充說：「就看船員會不會自己帶上船了。」

台船表示，汪洋大海的海象瞬息萬變，祈求平安是船員及航運業的最大公約數，所以媽祖成為精神信仰的重要依靠，但船上會有媽祖神像嗎？

台船分析，漁船幾乎都有，一般會放在駕駛台後方；商船與交通船看船東，不像漁船那麼普遍；比較嚴肅的海巡署與公務船不一定有。由於台船特別強調「軍艦現在也很少設媽祖像了」，因此被外界解讀潛艦海鯤號也沒有。

另外，台船指出，台灣近20年來，似乎從大學實驗室開始，流行在機器旁邊放置一包綠色乖乖零食，甚至連世界一流企業台積電都有，台船配合國防政策，研製各項高難度的船艦，如現役的成功級巡防艦，偶見工廠機台或電腦旁放置「乖乖」。

台船發出一張「造船廠機台上的乖乖」照片，並以表格分析，造船廠有，商船及漁船可能有，軍艦可能有，但「近年減少」。

