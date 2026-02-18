加拿大公布首部國防工業戰略 斥資加幣5000億強化國防自主

加拿大總理卡尼17日啟動一項規模達數千億加幣的國防工業戰略，目的是強化加拿大的陸海空防衛能力，減少對美國的依賴。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕加拿大總理卡尼（Mark Carney）17日啟動一項規模達數千億加幣的國防工業戰略，目的是強化加拿大的陸海空防衛能力，同時創造12萬5000個高薪就業機會，並減少對美國的依賴。

加拿大廣播公司（CBC）報導，卡尼公布加拿大首部國防工業戰略，延續他上任11個月來強調的主題，即美國總統川普正撕裂傳統的美加同盟關係，必須擺脫對美國的過度依賴。這份戰略文件原定上週發布，但由於卑詩省坦布勒嶺鎮（Tumbler Ridge）發生槍擊慘案而延後。

這項戰略相當於投資超過加幣5000億元（約台幣11.5兆元），提升加拿大的安全、經濟繁榮與主權，其中包括1800億元的國防採購，以及2900億元的國防與安全相關基礎設施。

新戰略的核心被稱為「自製、夥伴、採購」（build, partner, buy）方針，亦即國防採購將優先考慮加拿大製造商；若國內無法提供，則尋求與盟國合作，並要求將投資與智慧財產權引進加拿大；最後的選項才是直接向國外採購現貨。但即使外購，也要確保供應鏈利益最大程度回流加拿大。

該戰略設定積極的指標，爭取在10年內將聯邦國防合約授予加拿大企業的比例，從目前的43％大幅提升至70％。此外，也要求提高軍事裝備的妥善率（serviceability rates），目標是將海軍艦艇提升至75％、陸軍車輛80％、空軍飛機85％；目前的數據分別僅為68％、51％和42％。

卡尼對加拿大軍備過度依賴美國製造表示擔憂。他曾指出，加拿大每花費加幣1元國防預算，就有75分流入美國。最具指標性的案例，是價值270億美元的F-35「閃電II型」（Lightning II）戰機採購案。卡尼政府已審查該案長達1年之久，並考慮轉向採購瑞典紳寶集團（Saab）的獅鷲-E（Gripen-E）戰機，因為紳寶聲稱可在加拿大進行生產。

卡尼表示，在這個日益危險的世界中，加拿大在自我防衛方面做得遠遠不夠，指望美國保護已不再可行。加拿大應該建立本土國防工業基礎，才不會在涉及自身安全時，成為他人決策的人質。

卡尼已成為批評川普政府最受矚目的全球領袖之一，特別是上月他在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」（WEF）發表演說時指出，川普已引發以規則為基礎的全球秩序「斷裂」。

卡尼也針對美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）上週在慕尼黑安全會議（MSC）的演說發表看法，凸顯這位加拿大領袖眼中美加價值觀日益擴大的鴻溝。

卡尼在回答記者提問時主動提到魯比歐的演說。他警告，川普的首席外交官談到華府捍衛「基督教民族主義」（Christian nationalism）的渴望，但「加拿大民族主義是公民民族主義」，渥太華的任務，是捍衛這個多元國家中每個人的權利。

卡尼還以法語表示：「加拿大民族主義與其他形式的民族主義之間，正在彼此競爭。」

