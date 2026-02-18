中科院突破3D列印技術 微型渦輪引擎造超快

中科院3D列印零件，已通過地面點火功能性測試、上機動態測試。（中科院提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為提升臺灣國防工業的技術實力與製造自主性，中科院持續積極深化「積層製造（3D列印）技術」，展望未來將突破目前技術限制，打造支援大型工件製作的先進製造平台，以及移動一站式積層製造系統，快速製作微型渦輪引擎關鍵零件及其他國防武器零件。

圖為微型渦輪引擎關鍵零件一體化製作。（中科院提供）

中科院表示，積層製造技術針對少量多樣、複雜幾何結構部件的生產具有顯著優勢，為全球製造業重點發展方向之一；近年獲國科會、國防部支持及指導，已成功建立金屬積層全製程製造及檢測能量（包含粉床熔融技術設備及指向性能量沉積技術設備），並完成常規尺寸國防工業金屬部件生產測試，如：微型渦輪引擎關鍵零件一體化製作、國防武器零件修補製作等，並分別通過地面點火功能性測試、上機動態測試，有效驗證其實用性與成熟度。

圖為3D列印製造國防武器修補零件，已通過地面點火功能性測試、上機動態測試。（中科院提供）

中科院目前結合研發成果，盼突破常規積層製造製程限制，自去（114）年起以大型快速製造、移動一站式製造為目標，展開研發大型化指向性能量沉積製造、移動式積層製造等系統，前者將結合機械手臂、移動滑軌與智能控制，使大型構件得以本土化生產，後者將整合軍事工作站部署裝備、積層製造技術、機動化儲能供電系統等，使3D列印不再侷限於固定場域，而能依需求在現地直接製造。另一方面，同步發展後加工整合的創新應用，除製作直徑大於35公分的中大型積層工件外，並開發與傳統鍛造工件結合的大型異材質銲接技術，進一步突破成型尺寸限制，快速產製大型且複雜的成品。

圖為直徑大於35公分的中大型積層工件。（中科院提供）

全球製造業與國防工業正加速將積層製造作為關鍵競爭技術之一，不僅縮短從設計至量產的時間，更降低成本與提升產品效能。中科院的技術布局不僅符應國防自主，接軌國際趨勢，延伸至航空、太空產業民用市場，更為機動生產及修復注入經濟效益，奠定未來高效、彈性製造的基礎。

