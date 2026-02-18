「逢甲軍艦」展示艦載魚叉飛彈 梅復興：具有「濱海目標壓制」戰力

軍方在17日展示「逢甲軍艦」及艦載魚叉飛彈的戰備操演，軍事專家梅復興分析說，逢甲軍艦的艦載魚叉飛彈具有「濱海目標壓制」戰力，是海軍其他艦射型反艦飛彈所不具備的作戰能力。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部17日公佈海軍派里級飛彈巡防艦逢甲軍艦戰備整備與實戰化訓練，展現海上即時應處能力，艦上的MK-13飛彈發射架可依作戰需求搭載標準一型防空飛彈、魚叉攻船飛彈。

軍事專家梅復興對此表示，逢甲軍艦用的魚叉飛彈顯然是RGM-84L Harpoon Block II。該型彈具有「濱海目標壓制」模式，除反艦外，亦可攻擊陸上/岸邊/港內目標。這應該是海軍其他艦射型反艦飛彈所不具備的作戰能力。

熟悉海軍艦載飛彈性能的資深人士指出，「濱海目標壓制」模式的特性，在於具備「攻陸」與「港內」打擊能力。傳統魚叉飛彈主要設計於開闊洋面（Open Ocean）攻擊船艦，但 Block II 型號整合了 JDAM 聯合直接攻擊彈藥 的慣性測量單元（IMU）以及 SLAM-ER 飛彈 的軟體與 GPS/INS 導航系統。

舷號1115的逢甲軍艦為美軍派里級軍艦，艦艏後段的MK-13飛彈發射架，可提供標準一型防空飛彈及魚叉攻船飛彈儲存、選彈、指向及發射功能，可精準攻擊空中或水上目標。（圖：軍聞社提供）

在打擊敵方陸上設施方面，飛彈能利用 GPS 精確導引，攻擊海岸防禦陣地、地對空飛彈基地、停放在機場的飛機或港口設施。至於攻擊敵方港內船艦的能力上，先前的反艦飛彈容易受陸地雜訊干擾，Block II 則能精準辨識並鎖定停泊在港口內或極靠近岸邊的敵艦。

他表示，RGM-84L Harpoon Block II具備複雜地理環境下的辨識力。在「濱海」環境中，雷達尋標器容易被島嶼、海岸線或大量中立船隻干擾。Block II 的導航系統可預設「禁入區」（Avoidance areas），配合精確的 GPS 座標，讓飛彈在搜尋目標時能有效排除陸地回波，提升對目標的辨識與命中機率。

對於戰術攻擊模式的運用，他表示，終端俯衝 「壓制」模式通常包含特定的終端攻擊剖面，例如飛彈在接近目標時會先爬升（Pop-up），隨後以大角度俯衝攻擊目標，這對於打擊具有掩體的陸上目標或沿岸設施非常有效。

他指出，「濱海目標壓制」代表這款飛彈不再只是純粹的反艦武器，而是轉型為具備精準對陸攻擊能力的「多用途飛彈」，使逢甲軍艦能針對敵方沿岸的雷達站或飛彈陣地進行先期癱瘓。

