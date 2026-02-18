睽違30年後再度舉行 台東太麻里溪出海口3月「天馬操演」實彈射擊

花東防衛指揮部將在3月24日至27日，於台東太麻里溪出海口實施「天馬操演」射擊，這也是太麻里靶區睽違30年後的再度重啟。圖為陸軍十軍團去年8月在大甲溪陣地實施「天馬操演」，執行拖式飛彈實彈射擊；圖為拖式2B飛彈射擊。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍調整演訓重心，強化東部地區戰備能力，根據最新射擊通報顯示，花東防衛指揮部將在3月24日至27日，於台東太麻里溪出海口實施「天馬操演」反裝甲飛彈實彈射擊與重砲保養射擊，這也是太麻里靶區睽違30年後的再度重啟。

軍方人士今天指出，在台東太麻里溪出海口實施反裝甲飛彈與重砲射擊，就是模擬共軍已突破我方海空防衛網，兩棲船隊準備由東部地區強行登陸上岸，地面部隊此時以重裝火力進行濱海截擊作戰，阻斷共軍對台灣東部的攻勢。

花東防衛指揮部將在3月24日至27日，於台東太麻里溪出海口實施「天馬操演」反裝甲飛彈實彈射擊與重砲保養射擊，這也是太麻里靶區睽違30年後的再度重啟。（取自政府射擊通報）

「天馬操演」指的是國軍針對反裝甲飛彈（主要為新型的拖式飛彈，即TOW-2B RF飛彈）所進行的實彈射擊演訓，過去大都集中在屏東枋山丶九鵬等南部演訓場地，但去年8月開始首度在台中大甲溪實戰化防禦演訓，此次更移師到台東太麻里溪出海口，這顯示國軍戰備演訓都以現地的實戰化演訓為目標。

我國共向美國採購1700枚TOW-2B RF飛彈，已依計畫程運交台灣。TOW-2B飛彈為「無線射頻導引」（RF）構型。TOW-2B飛彈除了射程可達4500公尺，更具備「頂攻」機制，能對敵裝甲車輛、加固碉堡，以及人員登陸艦艇造成威脅，有效強化陸軍灘岸反裝甲、反人員登陸的作戰能力。

