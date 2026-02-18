34年禁令恐破功！美指控中俄祕密核試爆 揚言「對等恢復」低當量測試

圖為1952年美國代號「常春藤麥克」（Ivy Mike）的毀滅性核試爆場景。美方官員強調，未來若恢復核試以反制中俄，將採「低當量」測試，不會重演此類大氣層核爆。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著美俄《新削減戰略武器條約》（New START）本月正式失效，全球核武軍控體系面臨自冷戰結束以來最嚴峻的挑戰。美國國務院高層官員17日首次公開表示，鑑於中國與俄羅斯涉嫌祕密進行低當量核試爆，美國已準備好打破維持34年的暫停核試政策，恢復「對等」核試驗，以確保國家安全不處於劣勢。

《法新社》報導，美國國務院負責軍控與國際安全事務的助理國務卿葉沃（Christopher Yeaw）在華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）演說時指出，川普總統去年10月曾暗示將恢復核試爆並非空話。葉沃強調：「如總統所言，美國將在『對等基礎』上恢復測試。」但他補充說明，所謂對等並非指重回 1950 年代那種毀滅性的大氣層核試爆，而是針對中俄採取的「低當量」（low-yield）地下核試進行回應。

請繼續往下閱讀...

葉沃指稱，美方掌握數據顯示，中國可能於2020年6月22日在新疆羅布泊核試場進行了低當量核試爆，當時鄰近的哈薩克地震監測站測得規模 2.75 的震動。他駁斥了地震或礦坑意外的可能性，直指「極大機率是一次單一爆炸」。

中方駁斥指控 第三方機構未測得證據

對於美方的嚴厲指控，中國外交部反擊稱這是「徹頭徹尾的謊言」，目的是為美國重啟核試尋找藉口。國際監測機構對此也持保留態度。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）分析當時衛星影像後，表示未發現羅布泊有異常活動；《全面禁止核試爆條約組織》（CTBTO）執行秘書佛洛伊德（Robert Floyd）也指出，其監測系統當時並未偵測到符合核爆特徵的事件。

不過，葉沃對此強烈反擊，認為CTBTO的監測門檻過高（約500噸TNT當量），無法有效偵測低當量核試。他批評，若現有監測機制無法察覺對手獲取核武知識的低當量測試，該條約的實際約束力將大打折扣，美國絕不會坐視自身陷入戰略劣勢。

報導指出，旨在禁止所有核爆炸的聯合國《全面禁止核試爆條約》（CTBT）至今尚未正式生效，核武國家中僅法國與英國批准。美國前總統柯林頓（Bill Clinton）雖曾簽署該條約，但在1999年遭共和黨主導的參議院否決。美國上一次引爆核彈是在1992年，此後僅進行旨在確保安全且不達到核連鎖反應門檻的「次臨界試驗」（subcritical experiments）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法