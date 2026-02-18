不抓毒梟改去打仗！川普急令福特號殺進中東 恐創冷戰後紀錄

美軍航艦「福特號」在總統川普指令下轉往中東，預計部署時間可能超過300天，這將刷新後冷戰時代紀錄，並考驗艦隊的運作能量。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍最新銳的核動力航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford），正面臨一場考驗艦隊調度彈性的馬拉松式部署。據《富比世》（Forbes）報導，受中東局勢升溫影響，總統川普上週下達指令，要求原本身處地中海的福特號改變航向，放棄原定的加勒比海掃毒任務，轉往中東水域。這項調度若持續，可能讓該艦創下自冷戰結束以來，美軍航艦最漫長的海上執勤紀錄。

福特號原本的任務規劃截然不同。該艦去年秋天被調往加勒比海，支援美國南方司令部（SOUTHCOM）主導的「南方之矛行動」（Operation South Spear），目標是打擊區域內的販毒集團與「毒品恐怖分子」。然而，隨著華府與德黑蘭緊張關係加劇，白宮決定抽調這艘超級戰艦，將其作為戰略威懾訊號，投射至波斯灣周邊區域。

報導指出，福特號預計需要至少一週的時間才能抵達中東。若加上後續執行任務的時間，該艦可能要拖到 5 月才能返回母港維吉尼亞州的諾福克海軍基地（Naval Station Norfolk）。

恐執勤逾300天 逼近越戰時期水準

目前福特號已部署約237天。若該艦在海上待到5月，其單次部署時間將超過300天。這可能打破「林肯號」（USS Abraham Lincoln）在2019至2020 年間創下的294天紀錄，成為冷戰結束後美軍部署時間最長的航艦。

這種長度的部署在歷史上相當罕見，通常只出現在高強度衝突時期。例如1972至1973年越戰期間，「中途島號」（USS Midway）曾創下連續部署 332天的紀錄。分析指出，福特號此次的長期部署，反映出美軍航艦運用強度已逼近歷史上的戰爭水準，而非單純的承平巡航。

對於艦上數千名官兵而言，這項極限調度是一大考驗。自1990年代以來，美軍航艦的標準部署時間通常為6個月，但受限於現役航艦數量不足以及全球衝突熱點激增，超長期的「延時部署」正逐漸成為常態。這不僅考驗水手的士氣，也對戰艦的後勤維修與運作節奏構成了結構性壓力。

目前，除了趕往中東的福特號，先前保持紀錄的「林肯號」目前也正在阿拉伯海執行任務。這顯示美軍為了維持在中東的威懾態勢，正不得不頻繁透支艦隊的運作能量。

