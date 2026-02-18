「強弓雷達」偵蒐範圍逾500公里 系統導入AI輔助決定攔截優先順序

強弓飛彈系統不僅大幅提升攔截高度達70公里，其配置的新型主動電子掃描陣列（AESA）雷達（左），更具備超過500公里的強大偵蒐範圍，有效強化我國對共軍彈道飛彈及高超音速武器的早期預警能力。（資料照，記者陳治程攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕代號「強弓專案」的天弓四型防空飛彈已完成作戰測評，將在立院通過軍購特別條例及特別預算案後，正式進入量產階段。這款被譽為「台版薩德」的長程防空系統，不僅大幅提升攔截高度達70公里，其配置的新型主動電子掃描陣列（AESA）雷達，更具備超過500公里的強大偵蒐範圍，有效強化我國對共軍彈道飛彈及高超音速武器的早期預警能力。

此外，「強弓飛彈」系統能與天弓三型系統整合，由指揮中心介接數十臺飛彈發射系統，並導入AI輔助決策功能，可依據戰場態勢提出接戰建議，由天弓三型或強弓飛彈系統優先執行攔截，協助操作人員在高壓情況下快速做出最適切的決策。

熟悉國防科技研發的軍政人士今天指出，強弓系統的核心價值在於其高度整合的「新型機動中繼雷達」。相較於現役天弓三型，強弓系統採用的 AESA 雷達具備更強的抗干擾能力與多目標處理效能，偵蒐範圍突破500公里，能在共軍彈道飛彈發射初期即精準掌握軌跡，在攔截高空目標上，針對敵方彈道飛彈、匿蹤戰機及高速巡弋飛彈，提供更充裕的反應時間，攔截高度已由弓三的45公里提升至70公里。

在機動化佈署方面，全系統採拖車式機動佈署，具備極高的戰場存活率，能配合北部、中部及南部防空旅靈活調整陣位。

中科院去年9月在航太展公布「強弓」飛彈發射情景，攔截高度可達70公里，影片中可見彈體在火光四射情境下衝向高空。（擷取自中科院影片）

軍政人士說，強弓飛彈系統將在今年開始量產，標誌著我國防空網從中低空層擴展到高空空層。在兩岸形勢嚴峻之際，強弓系統與現役的天弓三型、愛國者三型飛彈（PAC-3）將形成高低配搭，共同構築多層次的防禦體系

他表示，特別是其 AESA 雷達的長程偵蒐效能，能與空軍現有的樂山長程預警雷達、海空軍雷達進行資通連網，大幅縮短從「偵測」到「發射攔截」的決策鏈結，展現中科院近年來在微波功率模組與數位信號處理技術上的卓越進步。

「強弓專案」的執行不僅是飛彈攔截性能的提升，更是台灣防空電子戰能力的集大成。他指出，「強弓飛彈系統」在量產後將陸續撥交空軍防空暨飛彈指揮部，台灣將擁有更強大的「反彈道飛彈」防禦能量。 國防部強調，未來將持續推動國軍各型武器系統的性能提升，確保在敵情威脅日益嚴峻的當下，我國能以最具效能的武器裝備，捍衛台海領空安全。

賴總統宣示要打造「台灣之盾」的建設，以保護台灣免受中國飛彈、火箭、無人機及戰機的攻擊。圖為根據中科院發布的影片，強弓飛彈可覆蓋的範圍，遠大於天弓三型飛彈，讓我國防空網更加完整。（擷取自中科院影片）

