軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

開戰前奏？美軍「戰爭工具箱」搬抵中東 F-22、雙航艦齊聚戰位

2026/02/18 11:18

扮演「戰場大腦」角色的美軍 E-3「哨兵」（E-3 Sentry）空中預警機。這類具備強大偵測與指揮能力的機種進駐，標誌著美軍已補齊「戰爭工具箱」中最關鍵的指揮管制環節，為潛在的大規模空戰做好最終準備。（圖取自美國空軍官網）扮演「戰場大腦」角色的美軍 E-3「哨兵」（E-3 Sentry）空中預警機。這類具備強大偵測與指揮能力的機種進駐，標誌著美軍已補齊「戰爭工具箱」中最關鍵的指揮管制環節，為潛在的大規模空戰做好最終準備。（圖取自美國空軍官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普是否對伊朗發動攻擊仍未定案，但美軍已完成一套足以支撐數週高強度空戰的完整戰力配置，將打擊伊朗所需的「全套工具箱」搬抵中東戰位。根據軍事專業媒體《戰區》（The War Zone）與航班追蹤數據顯示，大批美軍空中武力正分批移防，顯示美軍已為潛在的攻勢行動做好技術層面的「最終準備」。

軍事分析指出，這次兵力增援最具指標性的意義在於「戰力組合」的完整性。過去數日內，至少12架 F-22「猛禽」（F-22 Raptor）匿蹤戰機已跨越大西洋抵達歐洲轉運基地。軍事觀察家認為，F-22作為奪取制空權的「踢門者」，通常不會在海外基地長期滯留，其出現往往預示行動進入高度戒備階段；在去年的空襲行動中，F-22離開本土僅 4天後即發動打擊。

此外，兩架具備遠程搜索雷達的 E-3「哨兵」（E-3 Sentry）空中預警機與 U-2「蛟龍夫人」（U-2 Dragon Lady）高空偵察機的加入，更填補了「戰場大腦」與「電子眼」的空缺。這類機種能指揮大規模機群協作，並在F-22 與F-35「閃電II」（F-35 Lightning II）匿蹤戰機間建立加密通訊鏈，是執行壓制敵方防空系統（SEAD/DEAD）的標準配備。

在海面力量上，隨著飛彈驅逐艦「平克尼號」（USS Pinckney）抵達，美軍在該區域已部署12艘飛彈驅逐艦。由「林肯號」（USS Abraham Lincoln）與「福特號」（USS Gerald R. Ford）組成的雙航艦打擊群正向戰位靠攏，其搭載的F/A-18E-F「超級大黃蜂」（F/A-18E-F Super Hornet）與 EA-18G「咆哮者」（EA-18G Growler）電戰機，為美軍提供了極高的打擊廣度與持續性。

美國海軍最新銳核動力航艦「福特號」正由加勒比海趕赴中東，其加入戰位後將形成雙航艦部署，顯著提升美軍在區域內的實體打擊與威懾能量。（圖取自美國海軍官網）美國海軍最新銳核動力航艦「福特號」正由加勒比海趕赴中東，其加入戰位後將形成雙航艦部署，顯著提升美軍在區域內的實體打擊與威懾能量。（圖取自美國海軍官網）

儘管美軍未公開水下部署，但一般預估每個航艦打擊群均有核動力潛艦隨行，其中可能包含具備大量飛彈發射管的巡弋飛彈核潛艦（SSGN）。這種空海一體的壓力網，使美軍具備每日執行高達800架次空中打擊的理論上限，目標在於癱瘓伊朗任何形式的反擊。

面對美軍大軍壓境，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）發出強烈警告，宣稱伊朗擁有能將航艦擊沉至「海底」的祕密武器。與此同時，伊朗革命衛隊已宣布封鎖荷姆茲海峽部分水域進行實彈演習，雙方劍拔弩張，局勢已逼近臨界點。

