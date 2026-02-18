不只堤豐！美軍增派升級版飛彈 布局直指巴士海峽

美國太平洋陸軍2025年7月於澳洲首度實施「堤豐」系統發射標六飛彈實彈演習並命中目標。美方目前正規劃在菲律賓擴大部署這類具備深遠打擊半徑的尖端武器。（圖取自美國太平洋陸軍官方 X 帳號）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美菲年度安全對話前夕，美國與菲律賓這對長期條約盟友於週二（17日）發表聯合聲明，強烈譴責中方在南海的「非法、脅迫與欺騙行為」。根據《美聯社》引述的最新計畫，美方將在菲律賓增加部署尖端飛彈與無人系統，官方對此表示，此項舉措旨在提升盟友間的協調能力，並對區域穩定產生積極的嚇阻作用。

針對軍備升級細節，菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）向《美聯社》透露，美菲國防官員已針對今年內部署「升級型」美國飛彈發射器達成初步共識。羅慕德斯強調，這項新系統具備更精密的技術層級，其部署是為了因應區域內日益增高的活動頻率，且每當區域內出現任何侵略性跡象，都會強化馬尼拉提升自身防衛能力的決心，菲律賓未來不排除直接採購這些系統。

目前美軍已在菲律賓北部的呂宋島部署兩款關鍵武器，且確定將繼續留駐。其中包括具備發射「標準六型」（SM-6）與「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈能力的「堤豐」（Typhon）中程飛彈系統。由於戰斧飛彈射程超過 1600 公里，使該系統具備深遠的陸上打擊半徑與作戰彈性。

此外，去年已部署至鄰近台灣、面向巴士海峽巴丹島（Batan island）的「海軍／陸戰隊遠征艦隊攔截系統」（NMESIS），這款機動式反艦飛彈發射器被外界視為強化關鍵航道拒止能力的戰略節點。

攸關航道安全 強化區域拒止能力

美菲聯合聲明特別強調，雙方堅決支持維護航行與飛越自由，並認為穩定的區域秩序攸關印太地區的經濟安全。外界普遍分析，美軍在巴丹島的布局正對著連結太平洋與南海的巴士海峽，該處是關鍵的全球貿易航線與軍事必經之地。透過相關部署，美軍得以在第一島鏈的南端形成更嚴密的監控與防衛網。

儘管北京多次對此表達「嚴正關切」，並要求菲律賓撤出飛彈系統，認為相關舉措損害地區穩定，但以小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）總統為首的馬尼拉當局已多次拒絕此要求。除了飛彈部署，美方今年也計畫加大對菲律賓軍事現代化的支持，並透過聯合軍演協助菲國部隊熟悉相關尖端武器的操作與維護。

