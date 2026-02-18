美指控北京祕密核試！五角大廈示警：中國核彈頭將迎「爆發式成長」

美國政府資深官員近日揭露，中國疑似於2020年祕密進行一場地下核試驗。東風-41型洲際彈道飛彈可攜帶6至10枚多目標重返大氣層載具（核彈）。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府資深官員近日揭露，中國疑似於2020年祕密進行一場地下核試驗。美方官員指出，根據最新的地震監控數據分析，中方可能透過「解耦」（decoupling）技術掩蓋震波，試圖在不觸動全球偵測紅線的情況下，擴張其戰略核武實力。

據《路透》報導，美國國務院助卿葉沃（Christopher Yeaw）在華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）透露，位於哈薩克的遠端監測站曾於2020年6月22日，在距離中國新疆羅布泊核試驗場約720公里處，偵測到芮氏規模2.75的「單一爆炸事件」。擁有核子工程博士背景的尤歐強調，經數據比對，該能量震動既非地震，也不符合礦坑爆破特徵，完全符合核爆炸試驗的物理樣態。

美方分析更指出，中方疑似採用「解耦」法，即在大規模地下洞穴中引爆核裝置，以緩衝震波。儘管「全面禁止核試驗條約組織」（CTBTO）表示，當前監測數據尚不足以「百分之百」確認爆炸原因，但美國國防部警告，中國正處於核武部隊的大規模擴張期。

針對美方指控，中國駐美使館發言人劉鵬宇發表聲明強硬反駁，稱相關說法「毫無根據」，批評美方是為了重啟自身核試驗而編造藉口，藉此追求「核霸權」並規避裁軍責任。

目前中國已擁有超過600枚作戰核彈頭，預計到2030年將突破1000枚。由於《新削減戰略武器條約》（New START）已於近期失效，美方正施壓中方加入與俄羅斯的三邊軍控談判，但北京以核武規模遠遜於美俄為由，拒絕接受任何限制其核力量發展的條約，這也讓全球陷入新一輪核軍備競賽的隱憂。

