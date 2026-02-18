普廷紅線被踩？外媒曝美軍退役飛官「參與」烏克蘭F-16作戰行動

烏克蘭空軍一架 F-16「戰隼」（F-16 Fighting Falcon）戰機掛載 AIM-9「響尾蛇」（AIM-9 Sidewinder）飛彈升空執行任務。（圖取自烏克蘭空軍官網）.

〔編譯陳成良／綜合報導〕外媒傳出，烏克蘭空軍近期疑似組建一支由3國行員組成的「混編中隊」，並駕駛 F-16「戰隼」（F-16 Fighting Falcon）戰機參與作戰。若消息屬實，這將象徵西方國家已從單純提供硬體軍援，跨入「人員實質參戰」的灰色地帶。

專業航空網站《The Aviationist》引述消息指出，這支神秘單位由烏克蘭、美國與荷蘭飛行員共同組成，並在近期基輔防空任務中扮演核心角色。據報，這些外籍飛官是透過短期合約聘雇，目前已在烏克蘭執行為期6個月的輪調任務，成員包含曾參與阿富汗實戰的美國退役飛官，以及畢業於歐洲頂尖空戰學校的荷蘭精英。

該部隊目前的主要任務是對付俄軍夜間大規模空襲，攔截包含「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈、Kh-101 飛彈與「天竺葵」（Geran）無人機。此外，這些外籍飛官也協助烏軍操作「狙擊手先進標定莢艙」（Sniper Advanced Targeting Pod），這項設備能顯著提升戰機對長程目標的識別與鎖定能力。

戰力養成要3年 烏軍急需外援補位

外界質疑為何烏克蘭不等待自家人完成訓練。航空技術分析指出，一名具備全天候、全功能作戰能力的F-16飛行員，從基礎訓練到「戰備」（Combat Readiness）狀態通常需要 2到3年。雖然烏軍已縮短課程，但對於長期駕駛蘇式戰機的飛官而言，要改變肌肉記憶、改採「側桿操縱」並習慣美制儀表讀數，仍是巨大的挑戰。

目前西方已承諾提供約85架戰機，但已交付的30架中已有4架戰損，合格飛行員的缺口極為迫切。美國參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）早在2024年就曾公開建議，烏克蘭應招聘退役北約飛官來填補空窗期。

軍事觀察家認為，引進具備豐富經驗的外籍飛官，能確保這批昂貴的西方戰機在自家人完成漫長訓練前，就發揮實質威懾力。

