陸航601旅是國防部「戰略預備隊」 重要意義在哪裡？

國防部今天公佈陸航第601旅的戰備演練能力，並指601旅平時擔任第三作戰區戰備應變部隊，戰時則為國防部「戰略預備隊」。圖為601旅攻擊作戰隊配賦阿帕契攻擊直升機（AH-64E），具備先進航電與感測系統，可遂行空中攻擊與火力投射任務。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部今天公佈陸航第601旅的戰備演練能力，並指601旅平時擔任第三作戰區戰備應變部隊，戰時則為國防部「戰略預備隊」，這支以阿帕契攻擊直升機為主力的陸航601旅，在作戰運作的戰略價值在哪裡？

按照國防部所說，601旅平時擔任第三作戰區（以陸軍6軍團為骨幹丶涵蓋北部地區的軍警消及海巡單位）戰備應變部隊，戰時則為國防部戰略預備隊，肩負北部地區重要目標防護、中樞反恐與支援災害救援等任務；憑藉精準打擊、快速機動與彈性編組等作戰特性，601旅成為國軍聯合作戰體系中，不可或缺的空中主戰兵力。

其實，不只是陸航601旅，國防部丶參謀本部層級的戰略預備隊還有海軍陸戰隊 66 旅，這是為了強化首都衛戍，國防部先前已核定將駐守桃園龜山的海軍陸戰隊 66 旅，於戰時之作戰指揮權由原先的第六軍團改為直屬參謀本部，正式列入戰略預備隊。

阿帕契攻擊直升機實施駐地訓練。（圖：軍聞社提供）。

軍方人士今天指出，作為國防部層級的戰略預備隊，601旅具備高度機動性與彈性編組特性。在台海防衛戰略中，這代表作戰時，這支部隊不受單一戰區轄制，能依據戰況發展，跨區增援遭受威脅的防線，成為扭轉戰局的關鍵打擊武力。

他表示，戰略預備隊的單位要承擔的是中樞反恐丶守護北台灣政經核心的任務。601旅駐紮於桃園龍潭，緊鄰大台北地區，肩負北部地區重要目標防護與中樞反恐重任。透過 AH-64E 阿帕契攻擊直升機的強大火控系統與精準打擊能力，能針對敵軍斬首行動或特種滲透快速應變，確保國家領導中樞的安全。

此外在平戰合一方面，他表示，戰略預備隊具有高機動的災害救援能量，除了軍事任務外，601旅亦配賦 UH-60M 黑鷹直升機等機型的直升機，平時積極參與支援災害救援任務。這不僅體現了「平時支援救災、戰時支援作戰」的國土防衛韌性，更展現出航空部隊全天候、全方位守護美麗家園的堅定決心。

