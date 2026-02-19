美伊日內瓦談判甫結束 伊朗俄羅斯宣布阿曼灣聯合軍演

伊朗與俄羅斯將於19日在阿曼灣和印度洋，舉行聯合海軍演習，向西方展示其軍事結盟實力。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕就在德黑蘭與華府於日內瓦結束最新一輪談判之際，伊朗媒體報導，伊朗與俄羅斯將於19日在阿曼灣（Gulf of Oman）和印度洋舉行聯合海軍演習。此舉被視為在區域緊張局勢下，伊朗向西方展示其軍事結盟實力的最新行動。

伊朗學生通訊社（ISNA）引述演習發言人、海軍少將馬格蘇德洛（Hassan Maghsoudloo）的說法報導，伊朗與俄羅斯19日將在阿曼灣及北印度洋舉行聯合海軍演習。

請繼續往下閱讀...

馬格蘇德洛表示，此次演習的目的是「加強海上安全，並深化兩國海軍之間的關係」，但他並未具體說明演習將持續幾天，也未透露參與的艦艇規模。

此次軍演的時機相當敏感。就在本月17日，伊朗與美國在阿曼斡旋下，於日內瓦完成第二輪談判，伊朗方面對會談結果釋出正面訊號，展現樂觀態度。然而，軍事上的行動卻未因此停歇。

事實上，做為伊朗軍事意識形態核心的伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards），早在16日便於戰略要地荷莫茲海峽（Strait of Hormuz，或譯荷姆茲海峽）啟動另一場演習，直接向部署在該地區的美軍海軍力量發起挑戰。

伊朗當局17日更宣布，基於「安全」考量，將在演習期間部分關閉荷莫茲海峽數小時。荷莫茲海峽是全球石油與液化天然氣運輸的關鍵咽喉，伊朗官員過去曾多次威脅要封鎖該海峽，尤其是在與美國關係緊張期間，但此前從未真正付諸實行。

美國總統川普已在該地區部署大規模的海軍力量，並將其形容為一支「無敵艦隊」（armada），以震懾伊朗的潛在威脅。

美伊兩國關係在過去一年經歷劇烈動盪。雙方此前的談判，在2025年6月以色列對伊朗發動史無前例的空襲後破局，該次襲擊引發一場為期12天的戰爭，美國甚至一度短暫捲入衝突。

隨著談判重啟，荷莫茲海峽再次成為關注焦點。分析指出，伊朗一方面透過外交途徑與美國接觸，另一方面則透過與俄羅斯的聯合軍演及封鎖海峽的威脅，採取「和戰兩手」策略，以增加談判桌上的籌碼，並向國內外展示其在面對美國軍事壓力時，仍保有強大的反制能力與盟友支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法