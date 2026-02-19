北約數千兵力在波羅的海舉行大型軍演 德防長：嚴肅看待俄羅斯威脅

北大西洋公約組織18日在德國波羅的海沿岸，展開大規模軍事演習，集結包括西班牙、土耳其與地主國德國在內的數千名兵力。（路透）

〔國際新聞中心／綜合報導〕面對俄烏戰爭持續近4年帶來的地緣政治壓力，北大西洋公約組織（NATO）18日在德國波羅的海沿岸，展開大規模軍事演習，集結包括西班牙、土耳其與地主國德國在內的數千名兵力。德國國防官員強調，此舉旨在展現北約團結一致，以及嚇阻俄羅斯進犯的戰備能力。

這場代號為「堅定飛鏢2026」（Steadfast Dart 2026）的演習，重點在於測試聯盟在北約領土內迅速調動部隊的能力。18日的演練集中在德國基爾（Kiel）港口附近的普特洛斯（Putlos）訓練場，海軍與特種部隊模擬奪取海灘的兩棲作戰。

「堅定飛鏢2026」演習模擬海軍與特種部隊奪取海灘的兩棲作戰，是北約「盟軍反應部隊」（ARF）迄今規模最大的演習。（路透）

在德國空軍中將葛哈茲（Ingo Gerhartz）指揮下，約3000名官兵參與這場搶灘演練。德國出動「颱風」（Eurofighter）戰機與15艘海軍艦艇支援；西班牙派出戰鬥潛水員，土耳其部隊則操作「札哈」（Zaha）兩棲突擊車進行登陸。

這場演習在寒冷的波羅的海沿岸進行，不僅考驗多國部隊的協同作戰能力，也標誌著北約防禦重心正從過去的遠征作戰，具體回歸到歐洲本土的集體防衛。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）親臨現場視察演習。他直言：「特別是在波羅的海地區，安全局勢已急劇惡化。」佩斯托瑞斯強調，這類演習向外界傳遞明確訊號，即北約已經「準備好採取行動」，而且「我們嚴肅看待嚇阻這件事」。

自莫斯科全面入侵烏克蘭以來，戰火已延燒近4年，加劇歐洲各國對俄羅斯可能在未來對北約成員國動武的擔憂。

德國聯邦國防軍總監察長布洛爾（Carsten Breuer）也警告，柏林及其北約盟友面臨的是「真實威脅」，在普特洛斯進行這類的演習，不僅是軍事訓練，更具有「外交效應」，旨在向潛在對手展示實力。

除了傳統軍事威脅，歐洲各國政府近期頻頻對俄羅斯日益增加的惡意活動發出警報，包括在波蘭發生的鐵路破壞事件，以及遍布歐洲大陸的縱火案與網路攻擊。

「堅定飛鏢2026」演習從今年1月持續至3月，是北約新成立的「盟軍反應部隊」（ARF）迄今規模最大的演練。ARF於2024年成立，旨在危機發生時，經北約理事會批准後，能於10天內部署多達4萬名兵力。此次演習共涉及11個歐洲北約成員國約1萬名士兵，其中7300人部署在德國境內。

值得注意的是，此次演習並無美軍參與，引發外界對於跨大西洋關係是否緊張的揣測。佩斯托瑞斯對此予以駁斥，強調美軍缺席係基於輪調制度，屬於「完全正常」現象，並非政治訊號。

