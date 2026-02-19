「福特號」一到就開戰？美軍傳最快週末對伊朗發動攻擊

美國海軍最新銳的核動力航空母艦「福特號」已經派往中東地區，最快將於本週末抵達。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕儘管美伊正在瑞士日內瓦進行談判，不過戰爭的腳步仍持續逼近，傳出美國軍方已準備好最快將於本週末對伊朗發動攻擊，但總統川普尚未就是否授權行動，作出最終決定。

據《CNN》報導，美國海軍最新銳的核動力航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）已經派往中東地區，最快將於本週末抵達，與「林肯號」（USS Abraham Lincoln）組成雙航艦打擊群；消息人士透露，鑑於近日美軍在中東地區大幅增派了空軍和海軍力量，可能在週末前做好發動攻擊的準備。

不過，美國總統川普仍在考慮是否動武，消息人士稱：「他花了很多時間思考這件事。」透露，川普私下曾就軍事行動的利弊進行討論，向顧問與盟友徵詢最佳行動方針，但不清楚他是否會在週末前作出決定。

《CNN》指出，接下來一些重要的日子，可能會影響開戰時機，冬季奧運會將於週日結束，奧運通常被視為全球團結的時刻，一些歐洲官員表示，他們認為在此之前不會發生攻擊。

齋戒月即將開始，一些來自美國在中東盟友一直遊說反對在這時間攻擊，擔心會造成地區動盪，因為在穆斯林齋月期間發動襲擊，將是對他們的不尊重。此外，川普也將發表年度國情咨文。

