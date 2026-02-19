澳洲神盾驅逐艦「霍巴特號」開始升級了！整合戰斧飛彈強化遠程打擊

澳洲海軍霍巴特號神盾驅逐艦已開始性能提升。（法新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為強化印太區域威懾力，澳洲皇家海軍現代化工程邁向新進程。澳洲國防部與貝宜系統（BAE Systems）澳洲分公司日前證實，澳洲海軍霍巴特級神盾驅逐艦首艦「霍巴特號」（DDG 39）已正式進塢，展開「驅逐艦能力提升計畫」（DCE）。其將搭載戰斧巡弋飛彈強化遠程精準打擊能力，也象徵著澳洲水面艦艇戰力的顯著躍升。

根據貝宜系統官方資訊，這次升級由貝宜、洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）及紳寶（Saab）組成的「作戰系統整合計畫小組」（CSI-IPT）主導。升級核心在於將神盾戰鬥系統由現行「基線8」（Baseline 8）提升至「基線9」（Baseline 9），使該艦具備整合防空與彈道飛彈防禦（IAMD）能力。

此外，艦上同步整合「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈與「海軍打擊飛彈」（NSM），並加裝澳洲研發的「Nulka」主動式電子誘標系統，全面強化艦艇生存性與火力投射深度。

雖然尚不清楚澳洲換裝的「戰斧」巡弋飛彈的型號為何，如果是最新型號的「批次五」（Block V），將具備超過1600公里的超遠射程，其搭載約450公斤的高爆戰鬥部，能跨越海岸線精準摧毀敵方高價值的加固工事或指揮節點；新換裝的「海軍打擊飛彈」（NSM）則填補了中短程反艦火力空缺，射程約185至250公里，搭載125公斤具備穿甲效能的戰鬥部。

