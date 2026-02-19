水下戰力拉警報？中國5年造10艘核潛艦 美軍2030恐陷低谷

圖為中國海軍潛艦2019年在青島參與海上閱兵。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著中國在海權領域的布局加速，美國長期引以為傲的水下作戰優勢正面臨產能面的挑戰。美國有線電視新聞網（CNN）引述國際戰略研究所（IISS）最新報告指出，中國在過去5年間的核潛艦下水數量與總噸位，首度超越美國。這反映北京正快速擴充水下艦隊，而華府則受制於造艦產能不足與計畫延宕，短期內面臨結構性壓力。

根據IISS報告，中國在2021至2025年間共下水10艘核動力潛艦，總排水量約7.9萬噸；美國同期僅下水7艘，總噸位約5.55萬噸。這與2016至2020年間形成對比，當時中國僅增加3艘，遠低於美國的7艘。

請繼續往下閱讀...

為支撐產能擴張，北京擴建遼寧葫蘆島的渤海船舶重工造船廠。新下水艦艇包括094型戰略核潛艦（SSBN），以及至少6艘配備垂直發射系統（VLS）的攻擊型核潛艦，強化對遠距精準打擊的能力，對美軍在印太的水下防衛形成新的挑戰。

反觀美國，國會研究處（CRS）指出，維吉尼亞級（Virginia-class）攻擊潛艦年產量僅1.1至1.2艘，低於每年2艘目標；哥倫比亞級（Columbia-class）戰略核潛艦首艦交付時程延後至2028年。CRS預估，隨著洛杉磯級退役，美軍攻擊型核潛艦數量將在2030年降至47艘的「谷底期」，2032年才可能回升至50艘。AUKUS協議下對澳洲的交付安排，也可能在短期內加劇調度壓力。

儘管中國潛艦在靜音與整體品質上仍落後於美歐，美軍65艘全核動力潛艦的總量也仍高於中國的核潛艦規模，但專家指出，在水下作戰中，規模擴張本身會改變戰場態勢。若產能瓶頸持續存在，美軍在西太平洋的水下優勢，將面臨長期消耗與結構性壓力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法