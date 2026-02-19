狂言「上帝也救不了」 金正恩展示600公厘火箭砲 射程涵蓋南韓

北韓官媒朝中社發布照片，顯示領導人金正恩（中）於18日出席600公厘超大型多管火箭砲的授裝儀式。（歐新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓勞動黨五年一度的全國代表大會即將登場，領導人金正恩選在此政治節點前夕，18日於平壤公開展示射程涵蓋全南韓的「600公厘超大型多管火箭砲」。這場軍事展示被外界視為北韓在黨大會前展示力量的關鍵動作，《法新社》引述北韓官媒報導指出，金正恩宣稱該武器威力強大，一旦動用，「沒有任何力量能期待上帝的保護」。

北韓官媒發布照片，顯示平壤文化會館廣場上，密密麻麻排列著數十輛600公厘超大型多管火箭發射車，這批重型武器是軍工部門獻給勞動黨大會的「賀禮」。（美聯社）

鎖定首爾 金正恩稱可執行特殊攻擊

這場授裝儀式於平壤文化館廣場前舉行，即將主辦黨大會的場地前排列了數十輛重型發射車。金正恩在致詞時表示，這款由軍工部門呈上的武器，適用於執行「特殊攻擊」的戰略任務；分析指出，這是平壤當局形容核武器戰略任務的慣用說法。金正恩強調，這套系統能透過同步打擊集中毀滅能量，把鎖定的目標瞬間化為灰燼。

請繼續往下閱讀...

這款重型武器的實戰能力引發專家關注。南韓統一研究院分析師洪珉（音譯）向《法新社》指出，該火箭系統估計射程達400公里，打擊範圍覆蓋南韓全境。洪珉分析，其主要戰術目的在於抵銷南韓與美國的聯合空中優勢：「若配備戰術核彈頭，單一砲兵連僅需發射四到五枚火箭，就足以癱瘓一座空軍基地。」

平壤當局選在黨大會前夕展示軍備，時機點引發關注。各國代表目前正陸續抵達平壤，外界預期這場大會將拍板北韓未來5年的外交政策與核武計畫。分析人士認為，金正恩近期下令擴產飛彈並密集試射，目的可能包含提升精準打擊能力、向華盛頓施壓，以及在將武器出口至俄羅斯前進行測試。

對於距離邊界僅約50公里的南韓首都首爾而言，這類具備飽和攻擊能力的火砲系統，始終是具體的安全威脅。金正恩在1月底曾預告，本次大會將詳細說明北韓核武部隊的「下一階段計畫」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法