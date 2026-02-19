航艦、B-2就位！美國軍機前進部署 川普本週末面臨是否動武抉擇

美軍「福特號」航艦打擊群正加速前往中東，預計本週末抵達。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中東局勢進入關鍵的決策窗口，美軍近期在該地區快速集結，讓川普總統最快本週末就擁有對伊朗採取軍事行動的選項。儘管白宮強調尚未做出最終決定，且美伊外交接觸仍在持續，但從地中海到波斯灣的軍事部署顯示，華盛頓已做好「雙軌策略」的準備。

《紐約時報》引述美國政府與五角大廈官員說法指出，相關部署已使美軍達到可執行對伊朗核設施與飛彈基地打擊行動的實質門檻。

戰力就位 航艦、B-2與防空網全數前推

美軍這波部隊集結規模浩大且目標明確，官員證實，剛結束加勒比海任務的「福特號」（USS Gerald R. Ford）航艦打擊群正加速穿越大西洋，預計本週末或下週初抵達地中海，與已在該區的「林肯號」（USS Abraham Lincoln）會合，並將負責保護特拉維夫等以色列城市。

此外，美軍已緊急將「終端高空區域防禦系統」（THAAD，又譯為薩德）與愛國者飛彈防空系統部署到位，加上數十架從歐美調派的F-35、F-22、F-16戰機與空中加油機，以及處於高警戒狀態的B-2匿蹤戰略轟炸機。官員指出，相關戰力配置較上月明顯升級。

就在軍事壓力升級的同時，美伊雙方17日在日內瓦進行了間接談判。伊朗方面尋求兩週時間以提出更具體的解決方案，美國官員雖然認為談判有進展，卻也坦承雙方歧見仍大。川普多次要求伊朗必須放棄核計畫並停止濃縮鈾，否則將面臨嚴重後果。分析人士認為，這種一手談判 一手備戰的策略，正持續壓縮德黑蘭的外交與安全空間。

能擋第一波反擊 長期戰事走向未明

儘管美軍已具備採取行動的能力，但潛在代價依然巨大。軍方官員評估，目前的防禦網足以反制伊朗對美軍基地與盟友的短期報復性打擊，但對於是否能支撐一場長期且範圍更廣的區域衝突，仍持保留態度。以色列方面也已進入高度戒備，安全內閣會議甚至從週四延後至週日，顯示雙方正就可能的聯合行動與後續情境進行密切協調。

報導指出，川普去年6月在空襲伊朗三個核設施後，曾宣稱伊朗核計畫已被「徹底摧毀」。如今美軍再次集結，考慮是否需要進一步軍事行動以達成目標，不僅凸顯當時戰果的侷限性，也讓外界關注本次行動的戰略清晰度。對於這位競選時承諾讓美國遠離戰爭的總統而言，依官方資料統計，這可能是他一年內第七度，面臨是否下令對外軍事打擊的關鍵抉擇。

