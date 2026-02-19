德國擬增購35架F-35 歐盟防衛自主受挫

美軍F-35匿蹤戰機。（法新社檔案照）

〔即時新聞／綜合報導〕據消息人士透露，柏林當局正考慮加碼採購美國製造的F-35戰機，數量可能超過35架。此舉不僅將強化德國對美製武器的依賴，更因法德合作研發的「第六代戰機」（FCAS計畫）陷入僵局，歐洲「軍事自主」願景恐因現實國防需求與研發困境而受挫。

據《路透》報導，兩名知情人士指出，柏林目前正展開秘密協商，計畫在2022年採購35架F-35的基礎上再行加碼。若後續採購計畫落實，德國空軍擁有的F-35總數將達到約85架。德國國防部對此暫無評論，美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司則強調目前的重點在於如期交付首批訂單；然而，德國國會消息來源早在去年10月便傳出，國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）屬意先加訂15架，顯示增購計畫早有脈絡。

這項採購決策背後反映出德國軍事戰略的務實轉型。德國現役的「龍捲風」（Tornado）戰機趨於老化，而F-35是目前唯一能攜掛美製B61核彈的西方戰機，對於履行北大西洋公約組織（NATO）的「核共享」責任至關重要。隨着烏俄戰爭後的軍事威脅常態化，柏林面臨華府要求提升國防支出與強化空防能力的巨大壓力。

與此相對，德、法、西三國於2017年啟動的「未來作戰空中系統」（Future Combat Air System, FCAS）計畫，預算高達1000億歐元（約新台幣3.7兆元），目標是研發第六代戰機以取代法德現有機種，但該計畫長期受研發分歧與主導權爭議困擾。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）近日受訪時更公開質疑，在技術變革日新月異的當下，投入鉅資研製載人六代機是否仍具效益。

外交專家分析，德國若擴大依賴美國軍事技術，無疑將衝擊法國長期提倡的歐洲防務自主權。儘管德法在無人機與數位戰場架構上仍有合作空間，但核心戰機開發計畫的停滯，顯示德國已傾向於透過採購美製現貨來確保短期戰力，而非等待尚未成形的歐陸本土研發成果。國防部長皮斯托瑞斯預計將在近日內對外正式說明「FCAS」計畫的最終去向。

