冷戰核武回歸？美軍重挖數百座飛彈井 換掉50年老兵

美軍LGM-35A「哨兵」（Sentinel）洲際彈道飛彈想像圖。（圖取自諾斯洛普．格魯曼官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍正著手重建冷戰級別的陸基核武陣線，計畫在2030年代初期部署全新一代洲際彈道飛彈以維持戰略嚇阻力。軍事專業媒體《Breaking Defense》報導，LGM-35A「哨兵」（Sentinel）洲際彈道飛彈（ICBM）的核武更新計畫，已走出超支風暴，將透過新挖數百座地下飛彈井的方式，全面汰換服役超過50年的老舊飛彈。

圖為LGM-35A「哨兵」（Sentinel）飛彈組件；美軍計畫於2030年代起由該型飛彈接替冷戰時期的「義勇兵三型」（Minuteman III），全面更新地底核武陣線。（圖取自美國空軍官網）

負責關鍵重大武器系統的美國空軍上將懷特（Dale White）證實，這項總預算高達1410億美元（約新台幣4.4兆元）的龐大工程，預計在2026下半年重獲「里程碑B」（Milestone B）認證，代表計畫正式獲准進入實體設計階段。儘管該計畫曾因成本暴增81%引發國會關切，但在國防部重整架構後，開發進度已比預期更快。

這項計畫的推進，正好落在美俄《新削減戰略武器條約》（New START）失效後的真空期。懷特強調，美軍必須確保核威懾能力不出現任何空窗期，特別是目前的陸基主力「義勇兵三型」（Minuteman III）飛彈已過於老舊，甚至在2023年的測試中出現故障，若不盡快換裝，將難以對抗潛在對手的戰略威脅。

重挖數百座井 解決老兵老化危機

為了讓「哨兵」飛彈順利進駐，美軍決定執行一項極為罕見的大規模工程，也就是放棄修補舊有的義勇兵三型飛彈井，轉而直接新挖數百座地下發射井。軍方分析指出，考量到數位化系統與現代通訊光纜的需求，直接重挖比翻修服役半世紀的古董設施更省錢、也更有效率。

美軍這個計畫，可望現代化450座飛彈井，並部署400枚「哨兵」飛彈。除了飛彈主體，諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）公司與洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）也正同步研發新型核彈頭W87-1。

