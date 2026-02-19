像造iPhone一樣快！美商71天造出「猛毒」攻擊無人機 顛覆戰爭速度

美國國防科技公司展示代號「猛毒」（Venom）的自主攻擊無人機原型。（圖取自Divergent Technologies官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕未來的空戰可能不再是昂貴戰機的對決，而是比拚誰能像「造手機」一樣快速生產無人機。美國國防科技公司 Divergent Technologies 與 Mach Industries 於 17日宣布，成功試飛了一款代號「猛毒」（Venom）的自主攻擊無人機原型。這款飛行器從概念發想到具備飛行能力僅耗時71天，展示了數位製造技術在軍工領域的驚人潛力。

根據軍事網站《Defence Blog》報導，「猛毒」無人機是利用模組化開放系統架構與數位製造技術打造而成。透過 Divergent 的「適應性生產系統」（DAPS），原本需要數百個零件組裝的複雜機身結構，被簡化為一體成型的積層製造組件。這種製程不僅大幅減少零件數量，更讓生產速度達到前所未有的境界。

Divergent 执行長辛格（Lukas Czinger）直言：「71天從零到首飛，證明了當先進製造系統介入時的可能性。」他強調，這種技術未來有潛力達到每年生產數千架機身的規模，實現所謂「與時俱進的生產速度」（Production at the speed of relevance）。

無人機海戰術成形 追求「可負擔的大規模量產」

這項計畫不僅是技術展示，更呼應了美軍當前的戰略轉向。美國國防部負責任務能力的首席副助理部長洛維特（Alex Lovett）指出，這項成果直接支持了美軍追求「可負擔的大規模量產」（Affordable Mass）與「無人機主宰」（Drone Dominance）的願景。

軍事分析認為，傳統戰機研發動輒耗時數年、燒掉數百億美元，但在無人機蜂群作戰概念興起後，戰場需要的是大量、便宜且可快速補充的消耗性資產。這類能像消費電子產品般快速迭代、量產的無人機，將讓戰場補給與消耗戰的邏輯出現根本轉變。

值得注意的是，「猛毒」目前仍定位為驗證快速獲取概念的原型機，並非已宣布服役的作戰裝備。該平台整合了自主飛行能力與可擴展的製造技術，主要目的是向軍方展示：未來的武器系統可以在極短時間內從設計圖變成實體戰力，以應對瞬息萬變的戰場需求。

