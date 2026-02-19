空戰規則改變？無人機掛載AIM-120飛彈先上 美F-15可居後方作戰

美國國防高等研究計劃署（DARPA）釋出X-68A「LongShot」計畫最新概念圖，描繪無人機群在空中發射飛彈的作戰想像。（圖取自DARPA網站）

「編譯陳成良／綜合報導〕未來空戰，可能不再是戰機對決，而是「無人機先上」。美軍正加速推動一項足以改變戰場規則的計畫：由戰鬥機在空中發射一種「會自己打空戰」的無人機。

這款代號X-68A的新型載具最近已完成關鍵地面測試，其任務相當明確：在昂貴的有人戰機進入危險區前，先飛進去發射飛彈，甚至有潛力充當誘餌，讓飛行員能在更安全的距離外獵殺敵機。

請繼續往下閱讀...

根據軍聞網站《The War Zone》報導，由美國國防高等研究計劃署（DARPA）主導的「LongShot」計畫近日釋出最新進展。這款正式編號為X-68A的無人機，並非一般的偵察機，而是設計成一種類似巡弋飛彈的「空中打手」。它可以被掛載在F-15戰機甚至B-52轟炸機上，飛抵戰區後被釋放，隨即展開機翼、啟動引擎，利用內置彈艙發射AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）攻擊敵機。

這項計畫的核心概念是「延伸打擊範圍」與「降低風險」。傳統空戰中，戰機必須飛得夠近才能鎖定敵人，這也讓飛行員暴露在極高風險中。但有了X-68A，F-15可以在敵方防空飛彈射程外就釋放無人機群。這些無人機就像是「會飛的飛彈發射架」，能深入高風險空域進行攻擊。DARPA強調，這不僅能大幅延伸美軍的空戰打擊半徑，更能有效保護昂貴的載人戰機與飛行員安全。

今年首飛：從概念走向實戰

由通用原子公司（General Atomics）研發的X-68A，目前已完成風洞測試以及關鍵的武器掛載與釋放系統驗證。雖然它採用噴射引擎，具備類似次音速巡弋飛彈的飛行性能，但在測試階段仍配備降落傘回收系統。DARPA目標是在今年底前進行首度試飛，屆時將由F-15戰機掛載升空進行實測，這也象徵美軍的「無人機僚機」與「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）概念，正從動畫模擬大步邁向現實戰力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法