衝突升溫！伊朗警告若遭攻擊 美國基地將成「合法目標」

伊朗警告，假設美國兌現其軍事威脅並發動攻擊，其軍事基地、設施和資產將成為「合法目標」。圖為伊朗最高領袖哈米尼。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國已向中東部署軍艦、戰鬥機和其他軍事裝備，美國總統川普19日表示，伊朗最多只有15天的時間達成和協議，暗示若伊朗不照做，美國將發動攻擊。對此伊朗警告，假設美國兌現其軍事威脅並發動攻擊，其軍事基地、設施和資產將成為「合法目標」。

根據《法新社》報導，伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）在致聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）和安理會主席的1封信中，強調伊朗可能出於防衛攻擊美國軍事基地及設施。

該信引述了川普18日在社群媒體上發布的文章。川普在文章中稱，若伊朗決定不達成協議，美國可能需要使用英國的軍事基地，包括1個位於印度洋島嶼上的基地。

伊拉瓦尼主張，美國這番「好戰聲明」預示著軍事侵略的真正風險，其後果將對地區造成災難性影響，並對國際和平與安全構成嚴重威脅。

伊拉瓦尼向聯合國最高決策機構安理會呼籲，確保美國立即停止其非法使用武力的威脅。他在信中聲稱，伊朗仍然致力於外交解決，並在對等的基礎上，消除其和平利用核計劃方面的模糊之處。

伊拉瓦尼最後警告，若伊朗面臨軍事侵略，敵對勢力的所有基地、設施和資產，都將成為伊朗「防禦性回應」的合法目標。

